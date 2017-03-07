Гендиректор Glencore может войти в совет директоров «Роснефти»

От Glencore в совет директоров может войти гендиректор Glencore Айван Глайзенберг (на фото в центре), пишет Reuters, а также подтверждает собеседник «Ведомостей»

В совет директоров «Роснефти» выдвинуты представители Glencore и Катарского суверенного фонда (Qatar Investment Authority, QIA), рассказали «Ведомостям» человек, близкий к одному из акционеров «Роснефти», и собеседник, видевший список номинантов в совет директоров.

От Glencore в совет директоров может войти гендиректор компании Айван Глайзенберг, пишет Reuters, а также подтверждает собеседник «Ведомостей», близкий к одному из акционеров «Роснефти».

Голосование совета директоров об утверждении повестки дня общего собрания акционеров «Роснефти» прошло вчера, в понедельник 6 марта, следует из документов компании. Один из собеседников «Ведомостей» утверждает, что количество мест в совете директоров «Роснефти» не поменялось, их будет девять. Кого могут сменить представители Glencore и QIA, он говорить отказался.

Представитель «Роснефти» пока не ответил на вопросы «Ведомостей». Номинантов в совет директоров он раскрывать не стал, а выдвижение Глайзенберга комментировать отказался. Представитель Glencore отказался от комментариев.

В начале февраля 2017 г. федеральный чиновник и собеседник, близкий к одному из акционеров «Роснефти», говорили, что Glencore не интересуется участием в управлении российской госкомпанией. По какой причине Glencore поменял свое мнение, источник «Ведомостей» объясняет так: «В совете должны быть представлены все акционеры». Что повлияло на мнение Glencore, он не уточнил. QHG Oil (именно ей принадлежит сейчас 19,5% «Роснефти») может провести двух представителей в совет директоров, считает управляющий GL Asset Management Сергей Вахрамеев. QHG Oil – третий по величине акционер «Роснефти» после «Роснефтегаза» (50,00000001%) и BP (19,75%). Но ему может и не хватить для этого голосов. За последние три года явка на годовых собраниях акционеров «Роснефти» колебалась в пределах 89,7–92,9%. Таким образом, для избрания одного представителя может понадобиться не менее 10,3%. Независимому директору «Роснефти» – председателю совета директоров «МДМ банка» Олегу Вьюгину – в прошлом году хватило 9,9% голосов.

Акционеры обычно претендуют на места в совете пропорционально эффективной доле в компании, отмечает партнер Tertychny Agabalyan Иван Тертычный. А эффективная доля Glencore в «Роснефти» – 0,54%. Об этом компания сообщила сразу после подписания сделки в декабре. Как так получилось и кто вместо трейдера контролирует еще 9,21% «Роснефти», ни компания, ни ее представитель не объясняют.