Glencore не будет представлена в совете директоров «Роснефти»

«Новые акционеры будут адекватно представлены в совете директоров», – уверен представитель «Роснефти»
А. Гордеев / Ведомости
Об этом рассказали «Ведомостям» близкий к одному из акционеров «Роснефти» человек и федеральный чиновник. По словам первого, Glencore не интересуется участием в управлении госкомпанией. В начале января паритетное СП Glencore и Qatar Investment Authority (QIA) – сингапурская QHG Shares Pte. Ltd сообщила о покупке 19,5% акций «Роснефти». Будет ли катарский фонд номинировать своих представителей, собеседникам «Ведомостей» не известно, а представитель фонда отвечать на этот вопрос не стал.