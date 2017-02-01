Glencore не будет представлена в совете директоров «Роснефти»

Об этом рассказали «Ведомостям» близкий к одному из акционеров «Роснефти» человек и федеральный чиновник. По словам первого, Glencore не интересуется участием в управлении госкомпанией. В начале января паритетное СП Glencore и Qatar Investment Authority (QIA) – сингапурская QHG Shares Pte. Ltd сообщила о покупке 19,5% акций «Роснефти». Будет ли катарский фонд номинировать своих представителей, собеседникам «Ведомостей» не известно, а представитель фонда отвечать на этот вопрос не стал.

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