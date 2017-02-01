ТЭК
Статья опубликована в № 4253 от 01.02.2017 под заголовком: Glencore не представляется

Glencore не будет представлена в совете директоров «Роснефти»

Трейдер не интересуется участием в управлении российской госкомпанией
  • Виталий Петлевой,
  • Маргарита Папченкова
  • / Ведомости
«Новые акционеры будут адекватно представлены в совете директоров», – уверен представитель «Роснефти»
«Новые акционеры будут адекватно представлены в совете директоров», – уверен представитель «Роснефти»
А. Гордеев / Ведомости

Об этом рассказали «Ведомостям» близкий к одному из акционеров «Роснефти» человек и федеральный чиновник. По словам первого, Glencore не интересуется участием в управлении госкомпанией. В начале января паритетное СП Glencore и Qatar Investment Authority (QIA) – сингапурская QHG Shares Pte. Ltd сообщила о покупке 19,5% акций «Роснефти». Будет ли катарский фонд номинировать своих представителей, собеседникам «Ведомостей» не известно, а представитель фонда отвечать на этот вопрос не стал.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике