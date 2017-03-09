Производители оптики взглянули по-новому на рынок умных очков

Прошло несколько лет с появления умных очков Google Glass, и теперь производители очков предпринимают новую попытку создать достаточно массовый продукт. По некоторым оценкам, этот рынок может достичь 55 млн штук к 2022 г. Особые надежды связаны с появлением на рынке очень крупного игрока в результате недавней сделки по слиянию Luxottica и Essilor International размером 50 млрд евро. Однако признанные авторитеты стиля могут и не преуспеть там, где до сих пор не добились успеха даже технологические гиганты.

Запуск Google Glass в 2012 г. можно считать провальным: успеху продукта помешала конкуренция со стороны других умных носимых устройств; опасения, что его использование может нарушить неприкосновенность частной жизни других людей; и не совсем эстетичный дизайн — люди в очках Google Glass напоминали киборгов. Сейчас Google продает свои умные очки преимущественно для коммерческого использования и пока отложила планы сделать их массовым продуктом. После Google в этот сегмент рынка пытались выйти многие технологические компании, но ни одна из них не добилась коммерческого успеха по тем же причинам.

Теперь технологические компании сосредоточились на более узком использовании этой технологии. Так, американская Vuzix выпускает умные очки, которые компании могут использовать для дистанционного обучения сотрудников или удаленной техподдержки. Sony продает технологии разработчикам ПО для умных очков. Snap недавно выпустила очки, с помощью которых можно снимать фото и видео.

Тем временем выйти на этот рынок хотят и производители обычных очков. Итальянская компания Safilo в 2014 г. отказалась производить оправы для очков Google. «Философия Google состоит в том, чтобы придать очкам все функции смартфона», – объясняет директор Safilo по инновациям Никола Белли. Когда его команда протестировала прототип Google, «возникло ощущение избытка информации», вспоминает он. Вместо этого Safilo сейчас работает над собственным продуктом. Как утверждает компания, ее умные очки смогут распознавать импульсы мозга и помогать их пользователю сконцентрироваться.

Другие производители оптики пока пытаются решить базовые проблемы: как сделать умные очки меньше и легче, продлить срок работы аккумулятора и сделать внутренний дисплей лучше видимым при дневном свете.

Компания, получившаяся в результате слияния Luxottica и Essilor, ставит перед собой высокие цели и собирается объединить усилия исследователей, дизайнеров оправ и все сильные стороны обеих компаний, заявил председатель совета директоров Essilor Юбер Саньер вскоре после объявления сделки.

Essilor производит линзы, которые могут распознавать лица и окружающие предметы. Luxottica, принимавшая участие в работе над Google Glass, в свою очередь, разрабатывает оправы из легких материалов, например графена, которые могут использоваться для умных очков. Кроме того, компания, производившая стильные очки для таких брендов, как Chanel, Giorgio Armani и Prada, может решить проблемы с дизайном, затруднявшие продвижение более ранних версий умных очков.

У Luxottica уже есть собственные умные очки, выпущенные под спортивным брендом Oakley и использующие технологии Intel. Компания надеется, что этот продукт будет успешным на рынке спортивной оптики. Также аналитики отмечают, что помочь сделать умные очки по-настоящему массовым продуктом может дистрибуторская мощь Luxottica.

Перевела Надежда Беличенко