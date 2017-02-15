«У нас есть бренд. Но недостает качественных линз»

Итальянский миллиардер Леонардо дель Веккьо в 81 год управляет Luxottica, владеющей брендами очков Ray Ban и Oakley, и открывает новую страницу в истории компании. В результате слияния с Essilor на мировом рынке оптики появится лидер с годовой выручкой в 15 млрд евро

В 2014 г. Леонардо дель Веккьо, владелец второго состояния в Италии, решил, что пришло время вернуть в свои руки контроль над компанией, которую он учредил более полувека назад в городке Агордо у подножья Доломитовых Альп. За эти годы Luxottica превратилась в крупнейшего в мире производителя очков, среди ее брендов – Ray Ban и Oakley.

В списке богатейших людей мира Forbes 2016 г. дель Веккьо занимает 37-е место с состоянием $18,7 млрд, а в Италии уступает только Марии Франко Фиссоло, вдове владельца Ferrero.

Дель Веккьо объявил, что после 10-летнего перерыва снова готов проводить сделки, эксперты в области корпоративного управления были ошеломлены, пишет FT.

Однако в начале этого года дель Веккьо, которому исполнился 81 год, посрамил всех критиков. Дель Веккьо согласовал слияние Luxottica с крупнейшим в мире производителем линз – французской Essilor. FT называет сделку дерзкой, как и те, что он записал на свой счет раньше. Когда строил компанию, совершая невероятный подъем – от приютского сироты до одного из самых почитаемых итальянских бизнесменов послевоенной плеяды, в которую входят Джорджио Армани и Сильвио Берлускони.

В результате сделки возникнет международная компания с капитализацией около 50 млрд евро, выручкой около 15 млрд евро, 140 000 работников более чем в 150 станах, контролирующая 15% мирового рынка очков, оцениваемого в 90 млрд евро. Сумма сделки – 22,8 млрд евро, сообщил Bloomberg со ссылкой на данные компании. Крупнейший конкурент нового игрока останется так далеко позади, что это чревато повышенным вниманием антимонопольных органов, предполагает FT. Закрытие сделки ожидается во втором полугодии 2017 г. По данным Bloomberg, после новостей о сделке акции Luxottica выросли на 15%, Essilor – на 19%.

«Luxottica начала около года назад инвестировать в производство линз, и это заставило Essilor более серьезно задуматься о слиянии. Мы знали об их интересе уже четыре года, – рассказывал дель Веккьо газете Corriere della Sera в этом году. – Каждая из двух компаний назначает половину директоров. Пост исполнительного председателя [совета директоров] зарезервирован за мной на следующие три года, потом собрание акционеров должно вынести решение об управлении группой. У нас будет 31% голосов, у второго крупнейшего акционера 4%. Но я не думаю, что дело дойдет до подсчета голосов, ведь мы основываем решения всегда на том, что лучше для компании и ее акционеров». 61-летний президент и директор Essilor Юбер Саньер будет назначен исполнительным вице-председателем новой компании.