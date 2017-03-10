Феоктистов ушел из «Роснефти»

Вице-президент и руководитель службы безопасности «Роснефти» Олег Феоктистов покинул компанию, сообщил сегодня главный испольнительный директор компании Игорь Сечин: «Он вернулся на военную службу» (цитата по «Интерфакс». По какой причине Феоктистов покинул компанию и на какую должность и куда он перешел, Сечин не уточнил.

О том, что Феоктистов уволился из «Роснефти» ранее говорил «Ведомостям» один из источников в контр-агенте «Роснефти» в понедельник, однако представитель компании это опровергал. Во вторник «Новая газета» написала со ссылкой на два источника, что Феоктистов уволен из госкомпании и ФСБ.

Феоктистов пришел в «Роснефть» в августе 2016 г., до этого он работал замначальником Управления собственной безопасности (УСБ) ФСБ. В декабре его выбрали в совет директоров купленной за 330 млрд руб «Башнефти». «Новая газета» в ноябре сообщила, что оперативно-технические мероприятия в отношении министра экономики Алексея Улюкаева (его задержание произошло в ноябре при выходе министра из офиса «Роснефти») были проведены «по инициативе и при непосредственном участии начальника службы безопасности «Роснефти» Олега Феоктистова».

Феоктистов принимал активное участие в этом деле, Сечин попросил его об этом, еще когда тот работал в ФСБ, говорит высокопоставленный сотрудник силовых органов. Сотрудники ФСБ под его руководством вели оперативную разработку Улюкаева с 2015 г., знает федеральный чиновник.

«Новая газета» писала, что Феоктистов работал в «Роснефти» в качестве так называемого прикомандированного сотрудника. Такие сотрудники входят в спецаппарат (АПС) и «приказом директора ФСБ назначаются в стратегически важные компании, чтобы за ними присматривать».

Источник «Ведомостей» в ФСБ в середине недели рассказывали, что Феоктистова якобы уволили с военной службы, еще один источник близкий к правоохранительным органам уточнял, что Феоктистов «лишился погонов».

Между тем, в четверг совет директоров «Башнефти» список кандидатур для голосования в совет директоров, одним из номинантов стал Феоктистов.

Представитель «Роснефти» от дополнительных комментариев отказался.