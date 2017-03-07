Из «Роснефти» уволен Олег Феоктистов - «Новая газета»

Вице-президент и руководитель службы безопасности «Роснефти» Олег Феоктистов уволен из компании. Об этом сообщает «Новая газета» со ссылкой на два независимых источника в «Роснефти» и ФСБ. Как отмечает издание, Феоктистов работал в «Роснефти» в качестве так называемого прикомандированного сотрудника. Такие сотрудники входят в спецаппарат (АПС) и «приказом директора ФСБ назначаются в стратегически важные компании, чтобы за ними присматривать».

Пресс-секретарь и вице-президент «Роснефти» Михаил Леонтьев в разговоре с «Дождем» назвал эту информацию «бредятиной» и от дальнейших комментариев отказался.

До работы в «Роснефти» Феоктистов занимал пост замруководителя Управления собственной безопасности (УСБ) ФСБ.

Ранее «Новая газета» писала, что оперативно-технические мероприятия в отношении бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева были проведены «по инициативе и при непосредственном участии начальника службы безопасности «Роснефти» Олега Феоктистова».