Reuters узнало о роли Сечина в задержании Улюкаева

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин лично принимал участие в организации спланированной правоохранительными органами операции по задержанию министра экономического развития Алексея Улюкаева. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два неназванных источника.

Улюкаев был задержан 15 ноября в офисе «Роснефти». По данным Следственного комитета, он был задержан при получении взятки в размере $2 млн за выданную Минэкономразвития положительную оценку, благодаря которой «Роснефть» купила госпакет акций «Башнефти». Законность самой сделки не оспаривается. По этой статье предусмотрено до 15 лет лишения свободы со штрафом в 70-кратном размере взятки. Согласно заявлению СКР, Улюкаев был задержан «благодаря своевременному обращению представителей «Роснефти», а к самой сделке претензий нет. Улюкаев был помещен под домашний арест, и президент Владимир Путин отправил его в отставку в связи «с утратой доверия». Бывший министр экономического развития вину не признает.

По данным источников Reuters, Сечин лично договорился с Улюкаевым о встрече в офисе «Роснефти» и присутствовал при передаче экс-министру денег.

Собеседники агентства в правительстве отмечают, что роль, которую сыграл Сечин в деле Улюкаева, укрепила его репутацию внутри правящей элиты.

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев отказался отвечать на вопрос Reuters об участии Сечина в задержании Улюкаева, отметив, что компания не имеет права комментировать текущие расследования. Адвокат Улюкаева отказался давать комментарий. В СКР на запрос агентства не ответили.