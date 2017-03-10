Транспорт

Смольный потратит 3,7 млрд рублей на закупку вагонов для метро

Конкурс будет объявлен в апреле
Смольный потратит 3,7 млрд руб. на закупку вагонов для метро
Смольный потратит 3,7 млрд руб. на закупку вагонов для метро
Е. Кузьмина / Ведомости

Комитет по транспорту Петербурга планирует закупить 36 вагонов метро, следует из плана-графика закупок комитета. Тендер будет объявлен в апреле, максимальная стоимость контракта составит 3,7 млрд руб. Вагоны должны поступить в метрополитен до декабря 2019 г. Лимит финансирования на 2018 г. - 1,75 млрд руб., на 2019 г. - 1,95 млрд руб.

Комитет закупит шесть шестивагонных составов, подтвердила его представитель. По ее словам, среди требований метрополитена к потенциальным участникам - уровень локализации производства не менее 70%. Других закупок вагонов в 2017 г. комитет проводить не собирается, уточняет представитель комитета по транспорту.

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В конкурсах на поставку вагонов метро в Петербурге обычно участвуют ООО «Вагонмаш» (на 51% принадлежит Skoda Transportation, на 49% – Кировскому заводу, КЗ) и Октябрьский электровагоноремонтный завод (ОЭВРЗ, входит в ЗАО «Трансмашхолдинг»). Локализация на ОЭВРЗ превышает 80%, на «Вагонмаше» – 62%, сообщали представители заводов в декабре 2016 г. По данным «Вагонмаша», достичь 70% локализации предприятие планирует в середине 2017 г.

У «Вагонмаша» контракт с городом стоимостью 3,8 млрд руб. на поставку 48 вагонов. Из них 18 уже поступили в метрополитен, но со срывом сроков, за что завод заплатил 124 млн руб. неустойки. Задержку на заводе объяснили действиями поставщиков. Производство загружено до августа 2017 г., других контрактов у «Вагонмаша» нет, говорит представитель КЗ. Последние три конкурса на поставку вагонов (общей сложностью - 362 шт.) выиграл ОЭВРЗ благодаря высокой локализации.

Шестивагонные составы город последний раз закупал в августе 2016 г., максимальная стоимость одного состава тогда была 500 млн руб., по новому конкурсу - 616 млн руб. За полгода стоимость состава выросла на 23%.

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«Вагонмаш» планирует принять участие в конкурсе, но для начала заводу необходимо просчитать, насколько целесообразно будет повышать уровень локализации, сообщила представитель КЗ. «Трансмашхолдинг» заинтересован в расширении сотрудничества с петербургским метрополитеном, решение об участии будет принято после изучения условий, заявил представитель холдинга.

Возможности локализации «Вагонмаша» были исчерпаны во время девальвации; некоторые элементы вагонов вовсе экономически нецелесообразно локализовывать, есть крупные производители этих компонентов, которые могут поставлять их в любом количестве, говорит начальник аналитического отдела ИК ЛМС Дмитрий Кумановский. По его оценке, «Кировский завод» сейчас испытывает финансовые трудности и не сможет выполнить требования заказчика, даже если захочет. У завода есть право обратиться в ФАС с требованием проверить условия конкурса об уровне локализации, добавляет Кумановский.

Требования о минимальном уровне локализации создают массу проблем подрядчику, говорит Кирилл Яковенко, аналитик «Алор Брокер». Завод вынужден обращаться к местным производителям, а те могут подвести, потому что собраны «на коленке» пару лет назад и физически не могут обеспечить необходимый уровень качества и выдержать сроки, добавляет Яковенко. По его словам, «Вагонмаш» способен поднять локализацию до 70%, но потом могут начаться проблемы со сроками сдачи, что чревато судебными исками и взысканием неустойки. Нормальная рентабельность таких контрактов – 7-8%, инвестиции в увеличение локализации с 62% до 70% могут достигнуть 700 млн руб., говорит эксперт.

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