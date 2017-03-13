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Статья опубликована в № 4278 от 13.03.2017 под заголовком: Феоктистова призвали на службу

Олег Феоктистов вернулся на военную службу

Почему генерал, причастный к задержанию экс-министра экономики Алексея Улюкаева, ушел из «Роснефти», до конца не ясно
  • Виталий Петлевой,
  • Алексей Никольский
  • / Ведомости
Вице-президент и руководитель службы безопасности «Роснефти» Олег Феоктистов вернулся «на военную службу»
Вице-президент и руководитель службы безопасности «Роснефти» Олег Феоктистов вернулся «на военную службу»
Евгений Разумный / Ведомости

О том, что вице-президент и руководитель службы безопасности «Роснефти» Олег Феоктистов вернулся «на военную службу», сообщил в пятницу главный исполнительный директор компании Игорь Сечин (его слова передал «Интерфакс»). На дополнительные вопросы, по какой причине и при каких обстоятельствах Феоктистов оставил должность, Сечин не ответил. Представитель «Роснефти» отказался от дополнительных комментариев.

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Комментарии  ()
rubinov
07:16 13.03.2017
После берии в ссср было запрещено следить за министрами и высокопоставленными аппаратчиками. Разработка улюкаева - возврат во времена сталина
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