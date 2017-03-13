Искусственный интеллект начали использовать для создания модной одежды

С его помощью продавцы пытаются объединить в одной модели самые популярные у покупателей тренды

Недавно продавец одежды Stitch Fix представил новую модель — блузу кораллового цвета без рукавов с вырезом-щелью. Необычно в этой модели ее происхождение: как и еще два новых топа Stitch Fix, она создана с помощью искусственного интеллекта (ИИ).

Расположенная в Сан-Франциско компания Stitch Fix расширяет использование компьютерных технологий для анализа потребительского поведения и определения фасонов, пользующихся наибольшим спросом. По словам специалиста по обработке данных компании Эрин Бойл, компьютер соединяет самые популярные фасоны и рисунки тканей, чтобы повысить шансы на то, что результат понравится покупателям.

Первые три модели Stitch Fix, разработанные с участием ИИ, пользовались спросом, и в феврале компания добавила к ним еще девять платьев и топов, дизайн которых также разрабатывался с помощью компьютерных технологий. К концу года в ассортименте Stitch Fix должно появиться более двух десятков таких моделей. По словам представителя компании, использование ИИ не влияет на цену вещи.