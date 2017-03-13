Торговля и услуги

Искусственный интеллект начали использовать для создания модной одежды

С его помощью продавцы пытаются объединить в одной модели самые популярные у покупателей тренды
Модную одежду начали создавать с помощью искусственного интеллекта
Модную одежду начали создавать с помощью искусственного интеллекта
Issei Kato / Reuters

Недавно продавец одежды Stitch Fix представил новую модель — блузу кораллового цвета без рукавов с вырезом-щелью. Необычно в этой модели ее происхождение: как и еще два новых топа Stitch Fix, она создана с помощью искусственного интеллекта (ИИ).

Искусственный интеллект, созданный британским стартапом Ravn, помог в раскрытии масштабной коррупции в Rolls-Royce
Искусственный интеллект помог в раскрытии масштабной коррупции в Rolls-Royce
Система была создана британским стартапом Ravn

Расположенная в Сан-Франциско компания Stitch Fix расширяет использование компьютерных технологий для анализа потребительского поведения и определения фасонов, пользующихся наибольшим спросом. По словам специалиста по обработке данных компании Эрин Бойл, компьютер соединяет самые популярные фасоны и рисунки тканей, чтобы повысить шансы на то, что результат понравится покупателям.

Первые три модели Stitch Fix, разработанные с участием ИИ, пользовались спросом, и в феврале компания добавила к ним еще девять платьев и топов, дизайн которых также разрабатывался с помощью компьютерных технологий. К концу года в ассортименте Stitch Fix должно появиться более двух десятков таких моделей. По словам представителя компании, использование ИИ не влияет на цену вещи.

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