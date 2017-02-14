Искусственный интеллект помог в раскрытии масштабной коррупции в Rolls-Royce

Искусственный интеллект, созданный британским стартапом Ravn, помог в раскрытии масштабной коррупции в Rolls-Royce
Rolls Royce plc
В деле Rolls-Royce британское Бюро по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах (SFO) впервые применило автоматизированную систему Ravn ACE, предназначенную для отбора и индексирования документов и извлечения из них знаний. Ранее такую работу проделывали люди, но автомат справляется с ней быстрее и не допускает свойственных человеку ошибок. С помощью ACE команда из семи человек обработала порядка 30 млн документов, анализируя по 600 000 каждый день. Основная задача ACE заключалась в сортировке документов на «важные» и «неважные». По словам гендиректора Ravn Дэвида Ламсдена, процедура была «экспоненциально ускорена» по сравнению с ручной обработкой данных.