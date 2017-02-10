Основатели Mossack Fonseca задержаны в связи с коррупционным скандалом

Перуанский суд выдал международный ордер на арест экс-президента Перу Алехандро Толедо по делу о коррупции - его обвиняют в получении взяток на $20 млн от крупнейшей строительной компании Латинской Америки Odebrecht, сообщила Al Jazeera. Также в связи с делом Odenbrecht, которая в декабре согласилась заплатить рекордные $4,5 млрд для урегулирования обвинений в коррупции, задержали основателей юридической компании Mossack Fonseca. Масштабная утечка из ее базы данных об офшорных счетах действующих и бывших мировых лидеров («панамские файлы») спровоцировала в 2016 г. мировой скандал.

По информации агентства, крупную взятку Толедо получил за разрешение на строительство автодороги, связавшей внутренние районы Бразилии с побережьем Перу. Ему грозит предварительное тюремное заключение на срок 18 месяцев. Сам Толедо, возможно находящийся в Париже, отрицает обвинения. «Пусть скажут, когда, как, где и через какой банк я получил эти $20 млн», - заявил экс-президент Перу местной радиостанции.

Также утром в пятницу в Панаме были задержаны основатели панамской юридической компании Mossack Fonseca Юрген Массак и Рамон Фонсека, в офисе организации прошли обыски, пишет The Guardian со ссылкой на представителя прокуратуры страны.

По версии следствия, предприниматели тоже замешаны в международном коррупционном скандале, связанном с Odebrecht. В Панаме бразильская компания, как следует из документов министерства юстиции США, с которым она заключила мировое соглашение, заплатила взяток в общей сложности на $59 млн. Когда разразился скандал с Odebrecht, президент Панамы Хуан Карлос Варела призвал прокуратуру проверить все ее контракты и принять надлежащие процессуальные меры.

Odebrecht попала в поле зрения бразильских прокуроров, когда они расследовали факты коррупции в нефтяной госкомпании Petrobras. Та в обмен на взятки заключала со строительным компаниями, в том числе с Odebrecht, контракты на строительство объектов, например, НПЗ, по завышенным ценам. Дело Petrobras бразильские прокуроры назвали «Операция "Автомойка"» (LavaJato). Именно это название фигурирует в официальном Twitter панамской прокуратуры.

Рамон Фонсека опроверг любые связи Mossack Fonseca с Odebrecht и другими компаниями, фигурирующими в LavaJato: «Это делается для отвлечения внимания». Он обвинил в получении «пожертвований» от Odebrecht президента Панамы Варелу. Тот, в свою очередь, опроверг это обвинение и пообещал уже в пятницу опубликовать всю информацию о финансировании своей политической кампании.

Odebrecht не ответила The Guardian на запрос о комментариях.

По данным министерства юстиции США, с 2001 г. Odebrecht потратила на подкуп чиновников и политиков в 12 странах почти $800 млн, получив от этого порядка $3,34 млрд прибыли. Большая часть этих средств была потрачена на взятки чиновникам в девяти странах Латинской Америки, от Мексики до Венесуэлы.

Mossack Fonseca оказывает юридическую поддержку в регистрации компаний в офшорах. В апреле 2016 г. Международный консорциум журналистских расследований, базирующийся в Вашингтоне, обнародовал выдержки из 11,5 млн документов с данными об офшорных счетах. Отчеты, названные Panama Papers, были основаны на утечке информации из Mossack Fonseca.