Безопасность и право

Rolls-Royce урегулирует обвинения в коррупции за $809 млн

Компания признает вину и заплатит штрафы регуляторам Великобритании, США и Бразилии
Британский машиностроительный холдинг Rolls-Royce заявил, что согласен заплатить 671 млн фунтов ($809 млн) регуляторам Великобритании, США и Бразилии для урегулирования обвинений в коррупции
Британский машиностроительный холдинг Rolls-Royce заявил, что согласен заплатить 671 млн фунтов ($809 млн) регуляторам Великобритании, США и Бразилии для урегулирования обвинений в коррупции
Ng Han Guan / AP Photo

Британский машиностроительный холдинг Rolls-Royce заявил, что согласен заплатить 671 млн фунтов ($809 млн) регуляторам Великобритании, США и Бразилии для урегулирования обвинений в коррупции. Это сообщает ВВС. 497 млн фунтов из этой суммы компания заплатит британскому Отделу по борьбе с экономическими преступлениями, который в 2012 г. инициировал расследования о возможных сотрудниках Rolls-Royce в Индонезии и Китае и некоторых других развивающихся рынках. В декабре 2012 г. стало известно, что отдел попросил компанию провести внутреннее расследование на предмет наличия коррупции при привлечении китайских и индонезийских посредников, компания сообщила, что передала отделу необходимую информацию.

Еще 141 млн фунтов ($170 млн) Rolls-Royce выплатит минюсту США и 21,5 млн фунтов ($26 млн) – регуляторам Бразилии.

За первый год Rolls-Royce выплатит в общей сложности 293 млн фунтов во всех трех странах. Британский штраф компания собирается выплачивать в течение пяти лет. Другие детали компания обещала включить в годовой отчет, который будет опубликован 14 февраля 2017 г.

Компания добровольно пошла на эти соглашения, подчеркивается в пресс-релизе Rolls-Royce. Она признает вину в нарушениях, обязуется выполнить определенные требования, в том числе выплатить денежные штрафы, в обмен на прекращение расследования. Она также подтвердила, что первую информацию о возможном участии своих сотрудников в подкупах получила от Отдела по борьбе с экономическими преступлениями в 2012 г., но не стала раскрывать какие-либо подробности.

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Предполагается, что 17 января соглашение с британским регулятором утвердит суд. Financial Times пишет, что это рекордная для Великобритании сумма для урегулирования подобных споров. Британские компании могут привлекаться к уголовной ответственности за непрепятствование коррупционной деятельности своих сотрудников с 2011 г., когда вступил в силу соответствующий закон.

Отдел по борьбе с экономическими преступлениями подтвердил заключение договоренности. Для него это только третье соглашение, которое было заключено с британскими компаниями с тех пор, как в 2014 г. такая юридическая практика была официально разрешена по закону. Закон дает право предполагаемому нарушителю заплатить крупный штраф и избежать преследования в обмен на добровольные признания в коррупционных преступлениях. Отдел критиковали за скромные успехи, однако сумма нынешнего соглашения с Rolls-Royce по самому важному для отдела расследованию многократно превышает его годовой бюджет в 34 млн фунтов, отмечает FT.

Во всех трех странах речь идет об отсрочке преследования, объясняет FT: регуляторы окончательно от него откажутся, только если нарушитель выполнит все свои обязательства по условиям мировых соглашений.

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Некоторые обвинения в адрес Rolls-Royce касаются нарушений десятилетней давности, отмечает ВВС. В 2013 г. бывший сотрудник Rolls-Royce Дик Тейлор сообщил о нарушениях в Индонезии, указав, что это «лишь единичный пример» коррупции и что компания практикует дачу взяток с 2010 г. Тейлор опубликовал свои обвинения в интернете: он утверждал, например, что в 1990 г. Rolls-Royce заплатила $20 млн (12 млн фунтов стерлингов) Томми Сухарто, сыну экс-президента Индонезии, чтобы тот убедил авиакомпанию Garuda заказать производимые компанией двигатели Trent 700. Кроме того, Сухарто получил в подарок автомобиль Rolls-Royce. Адвокат Сухарто в 2013 г. заявлял британскому регулятору, что его клиент не нарушал закон.

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Также сообщалось, что для внутреннего расследования Rolls-Royce нанимал лорда Дэвида Голда, одного из адвокатов юридической команды, что защищала российского миллиардера Романа Абрамовича от претензий Бориса Березовского в Лондонском суде.

В 2015 г. FT писала, что Rolls-Royce может быть причастен к коррупционному скандалу в бразильской государственной нефтяной компании Petrobras, британскую корпорацию обвиняли во взяточничестве и участии в откатах. Бывший топ-менеджер Petrobras Педро Баруско тогда утверждал на допросах, что Rolls-Royce, который поставляет турбины для нефтяных платформ Petrobras, давал взятки руководству бразильской компании через своего агента в обмен на контракты на $100 млн. Лично Баруско получил от Rolls-Royce не менее $200 000, как он утверждает. По его словам, взятки получали также руководители Petrobras и политики.

Rolls-Royce может быть причастен к коррупционному скандалу с Petrobras - FT
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