«Новапорт» и «Аэропорты регионов» борются за аэропорт Белграда

«Мы заявились на концессионный конкурс [по аэропорту Белграда]. Аэропорт нам нравится, мы считаем, что это перспективная точка – как для российского туризма, так и возможная точка разлета из региональных хабов по Центральной и Восточной Европе», – рассказал в понедельник совладелец аэропортового холдинга «Новапорт» (50% через Aeon Corporation) Роман Троценко (цитата по «Интерфаксу»). Требуемые инвестиции холдинг оценивает примерно в 250 млн евро, добавил Троценко.

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