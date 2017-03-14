«Новапорт» и «Аэропорты регионов» борются за аэропорт Белграда

Конкурс на передачу в концессию белградского аэропорта Никола Тесла (АНТ) правительство Сербии объявило 10 февраля
Belgrade Nikola Tesla Airport
«Мы заявились на концессионный конкурс [по аэропорту Белграда]. Аэропорт нам нравится, мы считаем, что это перспективная точка – как для российского туризма, так и возможная точка разлета из региональных хабов по Центральной и Восточной Европе», – рассказал в понедельник совладелец аэропортового холдинга «Новапорт» (50% через Aeon Corporation) Роман Троценко (цитата по «Интерфаксу»). Требуемые инвестиции холдинг оценивает примерно в 250 млн евро, добавил Троценко.