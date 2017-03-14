Транспорт
Статья опубликована в № 4279 от 14.03.2017 под заголовком: Не доросли до Белграда

«Новапорт» и «Аэропорты регионов» борются за аэропорт Белграда

Проблема в том, что оба российских претендента не соответствуют конкурсным требованиям
Конкурс на передачу в концессию белградского аэропорта Никола Тесла (АНТ) правительство Сербии объявило 10 февраля
Конкурс на передачу в концессию белградского аэропорта Никола Тесла (АНТ) правительство Сербии объявило 10 февраля
Belgrade Nikola Tesla Airport

«Мы заявились на концессионный конкурс [по аэропорту Белграда]. Аэропорт нам нравится, мы считаем, что это перспективная точка – как для российского туризма, так и возможная точка разлета из региональных хабов по Центральной и Восточной Европе», – рассказал в понедельник совладелец аэропортового холдинга «Новапорт» (50% через Aeon Corporation) Роман Троценко (цитата по «Интерфаксу»). Требуемые инвестиции холдинг оценивает примерно в 250 млн евро, добавил Троценко.

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