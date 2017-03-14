Билл Экман избавился от доли в Valeant Pharmaceuticals

Хедж-фонд Pershing Square инвестора-активиста Билла Экмана продал свою долю в 5,3% в компании Valeant Pharmaceuticals, избавившись от одного из самых неудачных вложений в своей истории. Pershing Square потерял более 90% своих инвестиций в Valeant, и Экман решил, что списать убытки будет выгоднее, чем ждать возможного роста котировок акций компании.

Впервые Pershing Square вложил в Valeant $3,2 млрд в марте 2015 г., купив акции фармкомпании по $196, а в следующем году продолжил приобретать ее бумаги. На закрытие торгов в понедельник акции Valeant стоили $12,11.

В выходные Экман сообщил, что на весеннем собрании акционеров Valeant он и вице-президент Pershing Square Стив Фрейдин покинут совет директоров компании. «По текущей рыночной стоимости вложения в Valeant колеблются в пределах 1,5-3% от общего объема активов Pershing Square, но они требуют от нас непропорционально большого количества времени и ресурсов. В результате мы решили продать свою долю и списать значительные налоговые убытки, что позволит нам посвятить больше времени другим компаниям из нашего портфеля и новым инвестиционным возможностям», - говорится в опубликованном в понедельник заявлении фонда.