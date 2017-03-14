Торговля и услуги

Грузоперевозчики испытают на танкерах роторные паруса

Они хотят сократить расходы на топливо с помощью ветряной энергетики
Грузоперевозчики уже давно рассматривают различные способы использования возобновляемой энергии для экономии на топливе
Грузоперевозчики уже давно рассматривают различные способы использования возобновляемой энергии для экономии на топливе
Claude Paris / AP

Royal Dutch Shell и Maersk решили выяснить, можно ли с помощью ветряной энергетики значительно сократить потребление топлива нефтяными танкерами. Для этого они вместе оборудуют танкер двумя роторными парусами и испытают его, сообщает Financial Times.

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Роторные паруса, или турбопаруса, были разработаны немецким инженером Антоном Флеттнером почти 100 лет назад, они используют энергию ветра на основе эффекта Магнуса. Он заключается в том, что при обтекании вращающегося тела - в данном случае гигантских цилиндров, вращающихся с помощью двигателей, – воздушным потоком образуется сила, перпендикулярная направлению потока и воздействующая на тело. При этом благодаря конструктивным особенностям роторных парусов всегда можно получить движущую силу в нужном направлении, а управлять ими можно с помощью компьютеров.

В прошлом роторные паруса уже успешно использовались на менее крупных судах, в том числе Жаком-Ивом Кусто, который активно их совершенствовал. В 2008 г. в Германии было построено грузовое судно E-Ship 1 компании Enercon, использующее турбопаруса в качестве вспомогательных движителей, длиной 130 м и дедвейтом 10 200 т.

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