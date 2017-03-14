Грузоперевозчики испытают на танкерах роторные паруса

Royal Dutch Shell и Maersk решили выяснить, можно ли с помощью ветряной энергетики значительно сократить потребление топлива нефтяными танкерами. Для этого они вместе оборудуют танкер двумя роторными парусами и испытают его, сообщает Financial Times.

Роторные паруса, или турбопаруса, были разработаны немецким инженером Антоном Флеттнером почти 100 лет назад, они используют энергию ветра на основе эффекта Магнуса. Он заключается в том, что при обтекании вращающегося тела - в данном случае гигантских цилиндров, вращающихся с помощью двигателей, – воздушным потоком образуется сила, перпендикулярная направлению потока и воздействующая на тело. При этом благодаря конструктивным особенностям роторных парусов всегда можно получить движущую силу в нужном направлении, а управлять ими можно с помощью компьютеров.

В прошлом роторные паруса уже успешно использовались на менее крупных судах, в том числе Жаком-Ивом Кусто, который активно их совершенствовал. В 2008 г. в Германии было построено грузовое судно E-Ship 1 компании Enercon, использующее турбопаруса в качестве вспомогательных движителей, длиной 130 м и дедвейтом 10 200 т.