Специальные корабли открывают новые рынки СПГ

В отличие от СПГ-терминалов на суше, для строительства регазификационных установок не нужны миллиарды долларов
Ints Kalnins / Reuters
Быстрый рост поставок сжиженного природного газа (СПГ) рискует перенасытить мировой рынок в ближайшие три года. Это заставляет производителей и трейдеров искать более гибкие способы поставок топлива.
Помочь потребителям от Азии до Великобритании извлечь выгоду из снижения цен, а СПГ – увеличить рыночную долю может использование плавучих регазификационных установок (ПРГУ), способных доставлять топливо напрямую к электростанциям и газопроводам. Эти суда сыграли ключевую роль в открытии новых рынков СПГ в последние пять лет, сделав возможными поставки, например, в Египет и Аргентину без необходимости строить на суше дорогие СПГ-терминалы.