Специальные корабли открывают новые рынки СПГ

В отличие от СПГ-терминалов на суше, для строительства регазификационных установок не нужны миллиарды долларов

Инфраструктуру для приема плавучих регазификационных установок можно создать за несколько месяцев

Быстрый рост поставок сжиженного природного газа (СПГ) рискует перенасытить мировой рынок в ближайшие три года. Это заставляет производителей и трейдеров искать более гибкие способы поставок топлива.

Помочь потребителям от Азии до Великобритании извлечь выгоду из снижения цен, а СПГ – увеличить рыночную долю может использование плавучих регазификационных установок (ПРГУ), способных доставлять топливо напрямую к электростанциям и газопроводам. Эти суда сыграли ключевую роль в открытии новых рынков СПГ в последние пять лет, сделав возможными поставки, например, в Египет и Аргентину без необходимости строить на суше дорогие СПГ-терминалы.