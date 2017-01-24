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Специальные корабли открывают новые рынки СПГ

Инфраструктуру для приема плавучих регазификационных установок можно создать за несколько месяцев
В отличие от СПГ-терминалов на суше, для строительства регазификационных установок не нужны миллиарды долларов
В отличие от СПГ-терминалов на суше, для строительства регазификационных установок не нужны миллиарды долларов
Ints Kalnins / Reuters

Быстрый рост поставок сжиженного природного газа (СПГ) рискует перенасытить мировой рынок в ближайшие три года. Это заставляет производителей и трейдеров искать более гибкие способы поставок топлива.

Помочь потребителям от Азии до Великобритании извлечь выгоду из снижения цен, а СПГ – увеличить рыночную долю может использование плавучих регазификационных установок (ПРГУ), способных доставлять топливо напрямую к электростанциям и газопроводам. Эти суда сыграли ключевую роль в открытии новых рынков СПГ в последние пять лет, сделав возможными поставки, например, в Египет и Аргентину без необходимости строить на суше дорогие СПГ-терминалы.

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