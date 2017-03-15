Zara ускорила экспансию в России

Владелец сети магазинов Zara - испанская Inditex - может ускорить закрытие небольших точек, чтобы сосредоточиться на развитии крупных магазинов, пишет The Wall Street Journal. Такой ход должен наряду с развитием онлайн-продаж привлечь в магазины ритейлера больше клиентов.

Inditex - крупнейший в мире продавец одежды по выручке. Его чистая прибыль за финансовый год, закончившийся 31 января 2017 г., выросла на 10% до 3,16 млрд евро, оборот - на 12% до 23,31 млрд евро.

Сама компания объясняет свои хорошие показатели гибкой моделью бизнеса, которая позволяет поставлять в магазины дважды в неделю модные предметы одежды. Но некоторые аналитики опасаются, что дело также в том, что Inditex пошел на снижение цен, чтобы наращивать оборот, отмечает WSJ.

Валовая рентабельность за 2016-17 финансовый год у Inditex составила 57% - против 57,8% год назад. Это минимальный показатель за последние восемь лет, по данным агентства Bloomberg. Сам ритейлер связал это с влиянием курсов валют. Из-за валютных колебаний испанская компания потеряла 3 процентных пункта от роста продаж.

Бизнес-модель Inditex основывается на необычном для продавцов одежды решении: выпускать большую часть одежды в Испании, Португалии и других странах, которые близки к ее головному офису, но производство в которых довольно дорого, напоминает Financial Times. Такой подход позволяет Inditex запускать в производство новые модели быстрее конкурентов, зачастую - в течение нескольких недель. Но также такая стратегия делает ритейлера уязвимым для валютных рисков.

За 2016-17 финансовый год сеть магазинов под брендами Inditex выросла на 279 точек - всего 7292 магазина по всему миру под брендами Zara, Pull & Bear, MassimoDutti, Bershka и др.

По оценке аналитиков Societe Generale, на онлайн-продажи приходится около 6% выручки Inditex. Этот канал продаж становится все более важным для компании - об этом говорит замедлившаяся экспансия традиционных магазинов в прошлом году. Ритейлер сосредоточен на более крупных и удачно расположенных точках, а функции более мелких магазинов берут на себя онлайн-продажи, отмечает WSJ.

На 2017 г. Inditex запланировала открыть 450-500 магазинов по всему миру при оптимизации 150-200 более мелких.

Россия для Inditex - третий по размеру торговой сети рынок после Испании и Китая. В России на конец января 2017 г. работал 541 магазин под брендами Inditex, по данным отчета компании. За год сеть ритейлера в стране выросла на 56 магазинов, или 11%. Таким образом, испанская компания восстанавливает темпы развития сети после того, как в прошлом году замедлила открытие новых магазинов до рекордно низкого уровня. Данных по выручке на рынках отдельных стран Inditex не раскрывает. По оценке Euromonitor, Inditex - крупнейший игрок на российском рынке торговли одеждой с долей 2,7% за 2016 г. За ней идет «Спортмастер» (1,7%) и «Глория Джинс» (1,5%).