ЦБ в суде защищает миноритарных акционеров

ЦБ подал иск к Тельмамской ГЭС Олега Дерипаски. Эта компания не выставила оферту миноритариям «Иркутскэнерго», а регулятор обещал одному из акционеров принудить ее к выкупу

Банк России подал иск к Тельмамской ГЭС (входит в «Евросибэнерго» Олега Дерипаски) о признании решений и действий (бездействия) незаконными. Сообщение об этом появилось в картотеке арбитражных дел. Иск подан в Арбитражный суд Иркутской области, его детали не раскрываются. Представитель ЦБ суть дела раскрыть отказался. Тельмамская ГЭС получила заявление ЦБ и изучает его, сказал представитель компании. Суть претензий он тоже не раскрыл.