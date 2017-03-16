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Статья опубликована в № 4281 от 16.03.2017 под заголовком: ЦБ защитит миноритариев

ЦБ в суде защищает миноритарных акционеров

Регулятор подал иск к компании Олега Дерипаски, не выставившей оферту акционерам «Иркутскэнерго»
ЦБ подал иск к Тельмамской ГЭС Олега Дерипаски. Эта компания не выставила оферту миноритариям «Иркутскэнерго», а регулятор обещал одному из акционеров принудить ее к выкупу
ЦБ подал иск к Тельмамской ГЭС Олега Дерипаски. Эта компания не выставила оферту миноритариям «Иркутскэнерго», а регулятор обещал одному из акционеров принудить ее к выкупу
Виктор Гусейнов / Комсомольская правда / PhotoXPress

Банк России подал иск к Тельмамской ГЭС (входит в «Евросибэнерго» Олега Дерипаски) о признании решений и действий (бездействия) незаконными. Сообщение об этом появилось в картотеке арбитражных дел. Иск подан в Арбитражный суд Иркутской области, его детали не раскрываются. Представитель ЦБ суть дела раскрыть отказался. Тельмамская ГЭС получила заявление ЦБ и изучает его, сказал представитель компании. Суть претензий он тоже не раскрыл.

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