Baring Vostok стал инвестором фармзавода основателя «Ленты» Олега Жеребцова

У Олега Жеребцова теперь новый партнер – Baring Vostok
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Гендиректор и основатель фармацевтического завода «Гротекс» (марка Solopharm) Олег Жеребцов привлек первого инвестора. Им стали фонды семейства Baring Vostok, сообщил отраслевой портал Vademecum. Сам бизнесмен, а также пресс-служба Baring Vostok Capital Partners Group подтвердили: фонды Baring Vostok действительно стали соинвесторами «Гротекса». По словам Жеребцова, он остановился на Baring Vostok после раунда переговоров с инвестфондами: на выбор повлияли репутация и опыт компании.