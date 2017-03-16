Baring Vostok стал инвестором фармзавода основателя «Ленты» Олега Жеребцова

Статья опубликована в № 4281 от 16.03.2017 под заголовком: Инъекция для Baring Vostok

Гендиректор и основатель фармацевтического завода «Гротекс» (марка Solopharm) Олег Жеребцов привлек первого инвестора. Им стали фонды семейства Baring Vostok, сообщил отраслевой портал Vademecum. Сам бизнесмен, а также пресс-служба Baring Vostok Capital Partners Group подтвердили: фонды Baring Vostok действительно стали соинвесторами «Гротекса». По словам Жеребцова, он остановился на Baring Vostok после раунда переговоров с инвестфондами: на выбор повлияли репутация и опыт компании.