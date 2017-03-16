«Дикси» начала обновлять магазины после убытков

Четвертый по обороту ритейлер в России - группа компаний «Дикси» начала обновлять свои магазины после того, как в прошлом году столкнулась с резким замедлением продаж и убытком.

«Дикси» проводит тестовую реконцепцию ряда магазинов сети, рассказал «Ведомостям» представитель ритейлера.

По его словам, «Дикси» в нескольких десятках пилотных магазинов во всех регионах присутствия поменяла то, как расположены товары внутри магазинов - «с акцентом на ключевые для компании категории, которые составляют основное наполнение потребительской корзины аудитории «Дикси», говорит представитель сети. Основной акцент будет сделан на свежие товары, уточнил он.

Сейчас у группы более 2800 магазинов в четырех федеральных округах - Центральном, Северо-Западном, Приволжском и Уральском, а также магазины в Калининградской области.

Кроме того, «Дикси» намерена существенно нарастить продажи товаров под собственными торговыми марками (СТМ) - до 25% по итогам 2017 г., следует из слов гендиректора ГК «Дикси» Сергея Белякова во время телефонной конференции с инвесторами и аналитиками. О такой же цели компания уже заявляла осенью 2016 г., а также в 2014 г.

О намерении обновить вид магазинов менеджмент «Дикси» заявил в ноябре 2016 г. на презентации стратегии. Тогда ее представлял работавший в то время президентом «Дикси» Педро Перейра да Силва. В его презентации говорилось, что ассортимент «магазинов у дома» будет существенно сокращен (сейчас в них 4750 видов товаров, в обновленном варианте магазина станет на треть меньше, около 3400 товарных наименований). Изменения в зонировании магазина предполагали, что свежая и скоропортящаяся продукция, а также хлеб будут перенесены ближе к входу, товары по промоакциям – на боковые части стеллажей и т. д. Тогда предполагалось, что новую схему опробуют примерно на 30% магазинов и окончательно утвердят к сентябрю 2017 г.

В середине января «Дикси» отчиталась о слабых результатах выручки IV квартала и декабря 2016 г.: выручка основного подразделения группы, одноименных «магазинов у дома», за последний месяц 2016 г. упала на 2,4% год к году – до 21,7 млрд руб., вызвав сокращение продаж всей группы на 0,6% до 27,8 млрд руб. Это стало первым падением выручки в абсолютном выражении среди публичных российских ритейлеров.

С конца января да Сильва покинул «Дикси», из компании также ушли операционный директор Жулио Маркес Дуарте и коммерческий директор Хуан Жиральт Сильва. Их должности были упразднены, а главным исполнительным органом группы осталось правление во главе с Беляковым, выходцем из группы «Меркурий» Игоря Кесаева, крупнейшего акционера «Дикси».

В четверг 16 марта ритейлер представил финансовые результаты 2016 г. по МСФО. ГК «Дикси» получила чистый убыток в 2,79 млрд руб. против прибыли 588 млн руб. годом ранее. Показатель EBITDA упал до 9,6 млрд руб. с 13,47 млрд руб. в 2015 г. Рентабельность показателя упала до 3,1% с 4,9% в 2015 г.

За IV квартал «Дикси» получила чистый убыток 756 млн руб. против 624 млн руб. прибыли за соответствующий период 2015 г. Консенсус-прогноз «Интерфакса» для чистого убытка за 2016 г. - 2,337 млрд руб., IV квартала - 366,6 млн руб.