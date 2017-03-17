Транспорт
Статья опубликована в № 4282 от 17.03.2017 под заголовком: ГАЗ привез больше денег

Группа ГАЗ оказалась лучше рынка

Выручка группы выросла почти на четверть, операционный денежный поток – вчетверо. Помогла господдержка и новые модели LCV
ГАЗу помогает поддержка государства и собственников, отмечается в сообщении RAEX
ГАЗу помогает поддержка государства и собственников, отмечается в сообщении RAEX
Е. Разумный / Ведомости

Консолидированная выручка ГАЗа, по неаудированным данным, составила 150,2 млрд руб., следует из сообщения рейтингового агентства RAEX («Эксперт РА»). Выручка в сравнении с 2015 г. выросла на 23,9% – тогда она составила 121,2 млрд руб. (к 2014 г. она увеличилась на 1%). Денежный поток от операционной деятельности компании увеличился в 4 раза до 13,3 млрд руб. Удалось ГАЗу получить прибыль или сократить убыток, ни RAEX, ни компания не раскрывают. По итогам 2015 г. ее убыток по МСФО был 1,9 млрд руб. (снизился на 8%).

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