Группа ГАЗ оказалась лучше рынка

Консолидированная выручка ГАЗа, по неаудированным данным, составила 150,2 млрд руб., следует из сообщения рейтингового агентства RAEX («Эксперт РА»). Выручка в сравнении с 2015 г. выросла на 23,9% – тогда она составила 121,2 млрд руб. (к 2014 г. она увеличилась на 1%). Денежный поток от операционной деятельности компании увеличился в 4 раза до 13,3 млрд руб. Удалось ГАЗу получить прибыль или сократить убыток, ни RAEX, ни компания не раскрывают. По итогам 2015 г. ее убыток по МСФО был 1,9 млрд руб. (снизился на 8%).

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