«Металлоинвест» переедет из Москвы в Старый Оскол

«Металлоинвест» начал процесс перевода управляющей компании из Москвы в Старый Оскол (Белгородская область). Об этом в ходе дня инвестора рассказал менеджмент компании, передал «Интерфаксу» один из участников встречи.

В Старом Осколе сосредоточены основные производственные мощности холдинга. Предполагается, что к июлю примерно половина управляющей компании переедет, а вторая волна переезда состоится в следующем году.

По данным «Интерфакса», в этом году будут переведены 200-250 человек, из них только около трети переедет из Москвы, остальные сотрудники будут рекрутированы на месте, что обеспечит существенную экономию на оплате труда. Планируется также создание общего центра обслуживания в Старом Осколе, куда будут выведены функции бухгалтерии, HR и ряд других. Часть персонала управляющей компании при этом пока останется в Москве: это финансовое подразделение, GR, маркетинг, сообщает агентство.

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«Металлоинвест» - горно-металлургический холдинг. Основной бенефициар — Алишер Усманов. Средняя численность персонала — 42 500 человек (данные за 2015 г.).

Основные активы «Металлоинвеста» расположены в Белгородской, Курской и Оренбургской областях – здесь работает более 98,8% персонала компании.

В последние годы ряд компаний решились на переезд. Две трети администрации «Газпрома» уже переехало в Санк-Петербург, остальная администрация переедет в ближайшее время, сообщил в пятницу «Интерфакс» со ссылкой на председателя правления компании Алексея Миллера. «Дочка» «Газпрома» «Газпром нефть» переехала в Санкт-Петербург несколько лет назад. Туда же планирует до конца года переехать «Стройтранснефтегаз», сообщало агентство со ссылкой на источник.