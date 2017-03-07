Аренда Fort Tower обошлась «Газпрому» в 4,5 млрд рублей

ПАО «Газпром» арендовал бизнес-центр Fort Tower у Fort Group на Московском проспекте за 4,545 млрд руб., сообщил «Интерфакс» со ссылкой на материалы «Газпрома». Срок действия договора об аренде - до февраля 2024 г. Документ был подписан в начале декабря, стоимость аренды и ее срок «Газпром» и Fort Group ранее не раскрывали. По данным «Интерфакса», другой информации кроме цены сделки с единственным поставщиком и срока действия контракта нет.

«Газпром» арендует Fort Tower на обычных условиях, арендатор будет вносить ежемесячные платежи, сообщил управляющий партнер Fort Group Максим Левченко. Комментировать условия сделки он не стал, сославшись на договор о конфиденциальности. В пресс-службе «Газпрома» на запрос во вторник не ответили.

Fort Tower - бизнес-центр класса А - находится на Московском проспекте, 139, рядом со станцией метро «Электросила», высота здания - 80 м, в нем 21 этаж. «Газпром» займет 29 162 кв. м из имеющихся в бизнес-центре 30 840 кв. м , а также все 170 машиномест в подземном двухэтажном паркинге. Компании «Газпрома» переедут после того, как офисы будут подготовлены под ключ, ранее уточняли в «Газпроме». С учетом Fort Tower в портфеле Fort Group 11 объектов торговой недвижимости площадью более 500 000 кв. м. Компания основана в 2011 г., по данным «СПАРК-Интерфакса», ее совладельцем в 2015 г. был Борис Пайкин, который с 2007 по 2013 г. возглавлял «дочку» «Газпрома» – ООО «Газпром социнвест».

Исходя из заявленной стоимости аренды, ставка составляет порядка 1900 руб. за кв. м в месяц (включая НДС и эксплуатационные расходы) и полностью соответствует классу объекта, комментирует директор департамента услуг для арендаторов Colliers International в Санкт-Петербурге Игорь Темнышев.

«Газпром» уже несколько лет поэтапно переводит свои офисы в Петербург. Две трети всех сделок, совершенных в 2016 г. на офисном рынке Петербурга, пришлись на структуры монополиста и его подрядчиков, а также IT-компании, ранее оценивал руководитель отдела исследований компании JLL в Петербурге Владислав Фадеев. Cделку по аренде «Газпромом» Fort Tower аналитики называли крупнейшей в 2016 г.

В 2018 г. «Газпром» с целью переезда в Петербург планирует достроить «Лахта центр», общая площадь которого составит 400 000 кв. м, 180 000 кв. м из которых придется на небоскреб высотой 462 м. Рядом с небоскребом «Газпром» планирует построить новый микрорайон с тремя бизнес-центрами общей площадью 257 000 кв. м, конференц-залами (15 000 кв. м), подземными паркингами (88 600 кв. м), прогулочными зонами, парками и объектами культуры и спорта. Объем инвестиций в проект может составить 29,8 млрд руб.

Заключение договора аренды на определенный период не означает, что он фактически будет действовать все это время, говорит Темнышев. Долгосрочный договор может быть заключен на любой период времени, но важно понимать, каким образом определена возможность выхода из него в одностороннем порядке, добавляет он. По словам эксперта, практически все договоры аренды офисов предусматривают такую возможность для арендатора, а договор, не имеющий такого пункта, нельзя назвать рыночным. То есть гипотетически со временем арендатор Fort Tower может переехать в «Лахта центр», полагает Темнышев.