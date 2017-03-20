«Яндекс.Деньги» хотят сами возвращать деньги обманутым онлайн-покупателям

В ходе пилотного проекта, по ее словам, защита покупателя автоматически распространится на все магазины-юрлица, которые принимают платежи с кошельков «Яндекс.Денег»

Так компания надеется нарастить долю платежей в интернете

Статья опубликована в № 4283 от 20.03.2017 под заголовком: Арбитраж от «Яндекс.Денег»

«Яндекс.Деньги» c 20 марта начинают тестировать арбитражный сервис: компания собирается сама компенсировать потери покупателей из-за ошибок в доставке интернет-магазинов, слишком долгой доставки или невыполненного заказа. Об этом «Ведомостям» рассказала представитель «Яндекс.Денег» Евгения Арнаутова.

Обычно в процедуре опротестования платежа решение принимает интернет-магазин, напоминает Арнаутова. Сейчас с «Яндекс.Деньгами», по собственным данным, сотрудничает более 75 000 сайтов.