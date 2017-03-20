Репутация LafargeHolcim оказалась под угрозой

Сирийскому заводу Lafarge приходилось платить многочисленным вооруженным группировкам за продолжение работы, пока его не закрыли в 2014 году
Thibault Camus / AP
Парижские прокуроры после жалобы министерства финансов Франции начали предварительное расследование относительно возможных финансовых операций между Lafarge и сирийскими группировками боевиков, находящимися под западными санкциями. Кроме того, правозащитная организация Sherpa подала против компании иск во Франции, обвинив ее в «деловых связях» с «Исламским государством» (ИГ, запрещено в России) и возможном финансировании террористической группировки. Правозащитники также считают, что компания могла ставить свои финансовые интересы выше интересов сотрудников завода в г. Джалабия на северо-востоке Сирии, которым грозили риски быть похищенными. «Это пример того, как материнская компания не выполнила свои обязанности по защите интересов» работников, говорит Мари-Лор Гюислэн, юрист Sherpa.