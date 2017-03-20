Промышленность

Репутация LafargeHolcim оказалась под угрозой

Производитель цемента, обвиняемый в финансировании террористов, обещает вскоре обнародовать «все факты» об операциях в Сирии
  • Ральф Эткинс,
  • Эрика Соломон,
  • Майкл Стотхард
  • / Financial Times
Сирийскому заводу Lafarge приходилось платить многочисленным вооруженным группировкам за продолжение работы, пока его не закрыли в 2014 году
Сирийскому заводу Lafarge приходилось платить многочисленным вооруженным группировкам за продолжение работы, пока его не закрыли в 2014 году
Thibault Camus / AP

Парижские прокуроры после жалобы министерства финансов Франции начали предварительное расследование относительно возможных финансовых операций между Lafarge и сирийскими группировками боевиков, находящимися под западными санкциями. Кроме того, правозащитная организация Sherpa подала против компании иск во Франции, обвинив ее в «деловых связях» с «Исламским государством» (ИГ, запрещено в России) и возможном финансировании террористической группировки. Правозащитники также считают, что компания могла ставить свои финансовые интересы выше интересов сотрудников завода в г. Джалабия на северо-востоке Сирии, которым грозили риски быть похищенными. «Это пример того, как материнская компания не выполнила свои обязанности по защите интересов» работников, говорит Мари-Лор Гюислэн, юрист Sherpa.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике