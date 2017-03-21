Газ мигрирует из крупнейшего подземного хранилища в Европе

При работе подземного хранилища газа «Реден» (Германия) в режимах с различными давлениями может происходить незначительная миграция газа между различными пластами, признает представитель Wintershal (совместно с «Газпромом» владели этим крупнейшим в Европе хранилищем газа до 2015 г., после контроль перешел к «Газпрому»).

В конце 2016 - начале 2017 г. ООО «Газпром геотехнологии» раскрыло серию субподрядных договоров в рамках технического аудита astora GmbH & Co.KG, писал «Интерфакс». Из них стало известно, что ПХГ «Реден» объемом свыше 4 млрд куб. м имеет проблемы с герметичностью резервуара.

ООО «Газпром геотехнологии» заказало у ООО «Газпром проектирование» оценку степени герметичности ПХГ «Реден». В задании подрядчику поручается провести «анализ степени герметичности покрышки и разрывных нарушений (если таковые имеются)», а также (уже без сомнений, есть переток или нет) провести «анализ данных о перетоке газа из объекта хранения в выше- и нижележащие пласты». Соседние с ПХГ пласты «Реден» эксплуатирует Wintershall, ведя из них добычу газа. До обмена активами с «Газпромом» проблемы не было, так как переток осуществлялся в рамках активов одного собственника, но сейчас собственники разные.

Представитель Wintershall отмечает, что ПХГ «Реден» является герметичным объектом (речь идет о геологически изолированной системе газовых коллекторов). При этом средний горизонт используется в качестве пласта-коллектора ПХГ, а из двух горизонтов (вышележащего и залегающего ниже) ведется добыча, говорит он.

Сколько составляет переток газа, представитель не сообщил.