Баумгертнер возглавил «швейцарскую Tesla»

Баумгертнер возглавил Global Ports, а на прошлой неделе стало известно, что он оставил должность ради предложения из отрасли, не связанной с портовым бизнесом

Владислав Баумгертнер возглавил швейцарскую компанию Alevo, занимающуюся разработкой технологий хранения электроэнергии, говорится в ее сообщении. Баумгертнер — один из самых выдающихся и уважаемых топ-менеджеров, который успешно руководил всемирно известными компаниями, приводятся в сообщении слова председателя совета директоров компании Йостейн Эйкланд.

Необходимость в глобальных хранилищах энергии становится все сильнее по всему миру, Alevo готова стать доминирующей силой в отрасли со своей технологией GridBank, а также за счет аналитических возможностей, сказал Баумгертнер (его слова есть в сообщении).

Alevo — лидирующий поставщик систем хранения энергии, говорится на ее сайте. Компания занимается разработкой, производством и поставкой решений для хранения энергии в сетях с использованием технологий GridBank. Системы могут быть размещены в любом месте сети с целью увеличения энергоэффективности, снижения парниковых выбросов и затрат на производство энергии. Компания была основана в 2009 г., ее штаб-квартира находится в Швейцарии.

Производство Alevo находится в Швейцарии, а основной рынок в США. Компания сейчас на стадии запуска промышленного производства. Ее основным продуктом станут мощные аккумуляторные батареи для энергосистем и промышленных потребителей.

В 2016 г. швейцарская Hebdo писала, что Alevo готовится произвести революцию на мировом рынке батарей, и называла ее «швейцарской Tesla». Компания была основана норвежским бизнесменом Йостейном Эйкландом, общие инвестиции оцениваются примерно в 400-500 млн швейцарских франков, пишет Hebdo. В компании утверждают, что ее технология еще более революционна, чем разработки компаний Илона Маска.

Стоимость компании французские журналисты оценивают в 1,4 млрд франков. Они также отмечают, что 35 млн швейцарских франков в Alevo инвестировал Дмитрий Рыболовлев, что сделало его вторым по величине акционером компании. По итогам 2016 г. Рыболовлев занимал 12-е место в российском рейтинге Forbes с состоянием в $7,7 млрд.

Дмитрий Рыболовлев — бывший владелец «Уралкалия», одной из крупнейших калийных компаний мира. Бизнесмен продал контроль в компании в 2010 г. Сулейману Керимову, Александру Несису и Зелимхану Муцоеву.

Баумгертнер был гендиректором «Уралкалия» с 2003 по 2013 г. В интервью «Ведомостям» в 2011 г. он рассказывал, что за годы совместной работы у него с Рыболовлевым сложились хорошие отношения. «Наверное, это и неправильно, когда акционер и наемный менеджер становятся друзьями. У нас хорошие отношения», - рассказывал топ-менеджер.

Баумгертнер продолжал руководить «Уралкалием» и при новых владельцах — Керимове и его партнерах. Но в 2013 г. контракт с ним был расторгнут. Летом 2013 г. «Уралкалий» вышел из торгового соглашения с «Беларуськалием» - с 2005 г. калий они продавали через паритетное СП «Белорусская калийная компания». Это взбесило президента Белоруссии Александра Лукашенко. Премьер Белоруссии Николай Мясникович пригласил на переговоры вице-премьера России Аркадия Дорковича, тогдашнего председателя совета директоров «Уралкалия» Александра Волошина и Баумгертнера. Поехал только последний и после встречи с премьером был арестован в аэропорту Минска. Год Баумгертнер провел под домашним арестом. В итоге все обвинения с него были сняты. В августе 2015 г. Баумгертнер возглавил Global Ports, а на прошлой неделе стало известно, что он оставил должность ради предложения из отрасли, не связанной с портовым бизнесом.