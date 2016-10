«Я могу быть безжалостным <...> У меня 52 шва на лице»

«Cамая странная команда в истории Кубка мира» – так отозвался «Спорт-экспресс» о сборной Европы по хоккею на соревнованиях в этом году (см. врез). В ней собрались игроки из восьми стран, которые, иронизировала газета, объединены только двумя вещами – «выступают в НХЛ и в раздевалке общаются исключительно на английском языке». А еще они были «старичками» – средний возраст сборной чуть не дотягивал до 30 лет, что делало команду самой возрастной на Кубке мира, – к тому же измотанными физически. «12 игроков только что приехали с олимпийской квалификации после тяжелейших игр. Возьмите Анже Копитара, нашего капитана, с 10 играми за три недели!» – цитировал «Спорт-экспресс» тренера сборной Ральфа Крюгера. Из-за плотного расписания сборная Европы впервые собралась в полном составе всего за несколько недель до начала соревнований. Никто не верил, что они сумеют сыграться.

Но у сборной была козырная карта – ее тренер. Когда Крюгер тренировал сборную Швейцарии по хоккею, та показала лучшие за полвека результаты. Потом он приложил руку к победе Канады на Олимпиаде в Сочи. А затем наделал шуму, изменив хоккею с футболом. Теперь английский клуб Southampton Saints второй сезон подряд играет в Лиге Европы.

Соперник России

Крюгер родился 31 августа 1959 г. в канадском городе Стайнбак. Он решил сделать карьеру хоккейного игрока и еще со школы тренировался в Канаде, но его привлекла Германия, откуда когда-то эмигрировали его родители. В сезоне 1977/78 Крюгер выступал за немецкий клуб Duisburg. Потом он вернулся было в родную Канаду, играл за канадские New Westminster Bruins и Calgary Wranglers, но в 1980 г. окончательно перебрался в Европу: играл за ряд клубов – Dusseldorfer, Schwenninger, Krefeld и др., – а также за сборную ФРГ.

К 30 годам Крюгер переключился на работу, которая и принесла ему известность: стал не играть, а тренировать. Его первыми подопечными были хоккеисты Duisburg. А первые крупные успехи связаны с тренерством в австрийском VEU Feldkirch. В 1994–1998 гг. этот клуб пять раз подряд выигрывал чемпионат Австрии по хоккею. Самая громкая победа была добыта в 1998 г. в матче с московским «Динамо». В финале Евролиги команда Крюгера сыграла со счетом 5:3 и лишила россиян 1-го места. Это стало самым большим успехом за всю историю команды и до, и после Крюгера.

В 1998 г. Крюгер ушел из VEU Feldkirch, чтобы возглавить сборную Швейцарии по хоккею. В том же году она преподнесла сюрприз болельщикам – на 62-м чемпионате мира выбила Россию из борьбы со счетом 4:2 и заняла 4-е место. Это стало лучшим ее выступлением почти за полвека, с тех пор как в 1953 г. страна взяла бронзу на мировом чемпионате. Впервые за шесть лет Швейцария попала в первую десятку и не выходила из нее последующее десятилетие, пока ее тренировал Крюгер.

«Как тренер сборной я закладываю успех на долгий период. Даже когда мое время вышло, я хочу знать, что программа продолжается и развивается. Мы были 18-е в мире в 1997 г., а сейчас – на 7-м месте [в мировом рейтинге IIHF, Международной федерации хоккея на льду]», – цитирует Крюгера газета Edmonton Journal.

На Олимпиаде-2010 в Ванкувере швейцарцы тоже удивили зрителей, выйдя в четвертьфинал, победив белорусов со счетом 3:2 после серии буллитов. Но в итоге заняли 8-е место. У Крюгера сложилась репутация тренера, который основное внимание уделяет обороне. Это сказки, негодует швейцарский хоккейный эксперт Клаус Цаугг на страницах газеты The London Free Press: «Ральф вовсе не тот тренер, который сосредоточен на обороне. Это миф. В швейцарской сборной ему приходилось играть в оборонительный хоккей, просто чтобы выжить. Но до этого он тренировал Feldkirch в Австрии <...> и играл в хоккей в стиле асфальтоукладчика».

Секретное оружие Канады

Имя Крюгера часто ассоциируется с НХЛ, но это неверно, продолжает Edmonton Journal. Впервые какое-то отношение к этой лиге у него появилось в 2005 г., когда входящий в НХЛ клуб Carolina Hurricanes нанял его консультантом по европейскому хоккею. В НХЛ тактика у разных команд, как правило, не отличается, объяснял Крюгер газете Winnipeg Free Press. А вот Европа – другое дело, особенно когда речь идет об игре в средней зоне. В 2006 г. Крюгер получил перстень обладателя Кубка Стэнли.

По-настоящему на НХЛ Крюгер стал работать в 2010 г., когда его назначили помощником главного тренера клуба Edmonton Oilers Тома Ренни. Крюгер семь раз подменял Ренни, подсчитала Edmonton Journal: во время двух игр в сезоне 2010/11, когда Ренни ездил на похороны отца, и в пяти играх сезона 2011/12 – Ренни тогда лечился после сотрясения мозга. Но Крюгер был вторым в списке претендентов – поначалу Ренни пытался сманить себе на замену канадца Дона Хэя из Vancouver Giants.

Третий кубок Кубок мира по хоккею с шайбой пришел на смену Кубку Канады, который проводится с 1976 г. Новое название символизировало статус чемпионата – турнир задумывался как схватка лучших спортсменов мира. Первый Кубок мира прошел в 1996 г., следующий провели в 2004 г. Затем руководство НХЛ и Ассоциация игроков НХЛ не смогли договориться и соревнования в 2011 г. отменили. В итоге третий Кубок мира прошел только в этом году, с 17 по 29 сентября. В отличие от прошлых чемпионатов, когда игры проходили в Европе и Северной Америке, в этот раз все матчи прошли в одном городе – в Торонто. Сражалось восемь команд: России, США, Канады, Чехии, Швеции и Финляндии, а также две сборные, сформированные специально под Кубок мира – 2016. Это сборная Северной Америки, куда вошли игроки США и Канады не старше 23 лет, и сборная Европы. В нее включены игроки НХЛ из стран, не представленных отдельными национальными сборными, – Дании, Норвегии, Германии, Австрии, Швейцарии, Франции, Словакии, Словении.

В июне 2012 г. контракт с Ренни истек, и новым главным тренером сделали Крюгера. Ненадолго – всего лишь на год. Команда показала лучший результат за шесть сезонов, добравшись до 24-го места в турнирной таблице НХЛ. Но это не спасло Крюгера от увольнения. Edmonton Journal предполагает, что руководство клуба было недовольно его работой, в частности статистикой по количеству голевых моментов. Еще при Ренни опасных ситуаций у ворот Edmonton Oilers складывалось больше, чем игроки команды создавали у ворот соперников. Но при Крюгере этот разрыв увеличился.

Крюгер обиделся. В 2014 г. он рассказывал Edmonton Journal, что не смотрит матчи Edmonton Oilers ни по телевизору, ни в интернете. Правда, не пропускает ни одной статьи о команде.

Затем Крюгер стал специальным советником сборной Канады по хоккею. В преддверии Олимпиады в Сочи колумнист газеты Winnipeg Free Press Гари Лоулесс назвал его «секретным оружием Канады». Он отметил дотошность тренера: «Каждую игру в большинстве или меньшинстве, каждую зонную защиту и каждый пас из зоны защиты на выход на хоккейных матчах Олимпиады Крюгер посмотрит, задокументирует и использует на благо сборной Канады. Крюгер не забросит через две недели победную шайбу в матче за золото, но, если Канада доберется до этой игры, существенную роль в этом сыграет именно Крюгер». The Guardian после Олимпиады тоже удивлялась, насколько въедливо Крюгер изучал все имеющее отношение к потенциальным соперникам. А сам он вспоминал о Сочи на страницах Edmonton Journal как о непрерывной работе: «Этот 21 день я варился в треугольнике «столовая – спальни – хоккейное поле».

$30 000 за два часа

«Наверное, моя жена надеется (особенно с тех пор, как я разменял пятый десяток), что мы станем жить в более медленном темпе», – говорил Крюгер The Guardian после Олимпиады. У нее были все основания рассчитывать, что муж выберет себе более спокойный вид заработка. Крюгер не ограничивался хоккеем. Уже два с лишним десятка лет он подрабатывал советником и тренером топ-менеджеров крупных международных корпораций, а с 2011 г. – активный участник международных экономических форумов по вопросам лидерства.

«Мой лидерский опыт родился из чувства чистого страха – от понимания того, насколько рискованно становиться тренером по хоккею в возрасте 31–32 лет. Я подумал, что не хочу быть тренером, который вечно испуган, – рассказывал он The Guardian. – Я много читал о спорте и мотивации, и это вдохновило меня искать свой собственный путь. Первое из моих платных выступлений состоялось в 1994 г., я занимался ими параллельно с тренерской карьерой. Я заставлял себя делать это. Хотя я был штатным тренером, на полставки я преподавал лидерство в корпоративном мире. Моя компания Teamlife наладила очень, очень тесные связи с крупнейшими швейцарскими корпорациями – Credit Suisse, UBS, Nestle».

А в 2001 г. Крюгер написал книгу Teamlife: Over Setbacks to Success («Teamlife: от поражения к успеху»). Сначала она была издана на немецком, потом переведена на французский. «Это книга о привычках победителей. Две третьих там теории, треть – мой спортивный опыт», – дает Крюгер аннотацию The Guardian.

Как рассказывал газете The London Free Press Цаугг, за двухчасовую речь перед топ-менеджерами Крюгер получает $30 000. Но надежды жены на то, что муж перестанет пропадать на спортивном поле, а станет время от времени читать лекции и спокойно жить дома, пошли прахом: Крюгер неожиданно занялся футболом.

Никакой театральщины

Английский футбольный клуб Southampton осенью 2013 г. начал искать замену президенту Никола Кортезе – тот заканчивал работу в январе 2014 г. Предложение Крюгеру поступило еще в ноябре 2013 г., но он отказался из-за Олимпиады, рассказывает газета Calgary Herald. «[Владелица клуба Катарина Либхерр и ее топ-менеджеры] были крайне, крайне терпеливы, – вспоминает о тех переговорах Крюгер. – На меня не оказывалось давление. Просто позволялось всему идти своим чередом. Я сказал, что мне нужно время, – и мне его дали».

Новость о том, что Крюгер сменил вид спорта, изумила спортивный мир. Вот как вспоминает об этом центрфорвард Игорь Ларионов на страницах «Спорт-экспресса»: «Ральф идет. Спрашиваю: «Это шутка – про Southampton?» – «Нет, так и есть. Мои близкие друзья, швейцарцы, владеют клубом. Папа умер, дочка [Катарина] получила по наследству клуб, ей 42 года. И предложила возглавить его. Я подумал и согласился».

«Я фанат [футбола], особенно высококлассного. За последние 20 лет я не пропустил ни одного Кубка Европы, ни одного Кубка мира, – рассказывал Крюгер газете Calgary Herald. – Я вырос на играх сборной Германии, но мне также всегда нравился стиль игры англичан. Матчи английской премьер-лиги я смотрел чаще всего в последние 15 лет. Они жесткие. Они классные. Они быстрые. Они искренние. Судьи многому позволяют идти своим чередом, так что это агрессивная игра. Нет притворства. Игроки не терпят его. Если человек падает, он падает. Никакой театральщины».

Альфа-самец

В Southampton Крюгер начальник всех и всего, обрисовывает его полномочия газета Edmonton Sun. Он стоит над тренером, он стоит над управляющим клуба, отвечает и за спортивные показатели, и за финансовую деятельность. «Я председатель совета директоров и гендиректор сейчас и куда более вовлечен в решение корпоративных вопросов, чем президент спортклуба Северной Америки, – рассказывал сам Крюгер сайту NHL.com. – На этой работе я де-факто собственник клуба».

Его можно назвать самодержцем, но не самодуром – своими полномочиями Крюгер не злоупотребляет. «Вопрос в том, чтобы продолжить рост, а не переделать все, – говорил Крюгер о своей роли в Southampton на страницах Daily Mail. – Я встречался с тренерами и [тренером] Маурисио Почеттино и говорил с командой. Я знаю точно, что ему надо, – и точно знаю, что ему не надо. Ему не нужен кто-то, занимающийся ежедневными тренировками команды. Ему нужно пространство для работы, чтобы он мог заниматься ростом команды».

«Крюгер может сидеть и вещать, что он не понимает в точности тактику игры в футбол и не собирается вмешиваться в наше обсуждение, но он разбирается, как возглавлять спортивные организации, и осознает, что такое быть тренером футбольной команды первой лиги, потому что делал эту работу в другом виде спорта, – рассказывает директор по стратегии Southampton Мартин Семменс журналистам сайта NHL.com. – Лидерство – это то, что нужно было клубу не меньше, чем авторитет, понимание и глубина познаний в спорте».

Лидерство Крюгера приносит плоды. Прошлый сезон Southampton Saints закончил на 6-м месте в премьер-лиге – его лучший результат за всю историю игр.

Вот как на страницах The London Free Press некогда отзывался о Крюгере Цаугг: «Ральф – умнейший и самый харизматичный тренер в Европе за последние 15 лет <...> Он способен наполнить своим присутствием любое помещение <...> Ральф – великий мотиватор и позитивно мыслящий человек. Он может превратить блюзовую вечеринку в фестиваль самбы <...> Ральф – великолепный собеседник. Я уверен, что он смог бы построить великую карьеру в политике. Он может объяснить все. Он продает и команду, и игроков потрясающе здорово и СМИ, и публике. Он в чистом виде альфа-самец».

Крюгер по-прежнему оправдывает эти слова. Газете Edmonton Journal он расписывал прелести футбола и своего нового клуба, не жалея красок: «Каждая команда премьер-лиги получает $110 млн в год как долю от доходов за телевизионные права. Представьте себе, это мелочь. Manchester United получает $300 млн в год только за то, что надевает форму Nike <...> У нас в Southampton футбольная академия, куда дети поступают в восемь лет и отсматриваются с 8 до 12 лет. Это наш кадровый резерв. Самый дорогой игрок мира, выступающий за Real Гарет Бэйл, вышел из нашей академии. Он покинул нас, устроился в Tottenham, а те продали его за 94 млн фунтов».

Ни прошлого, ни будущего

Несмотря на увлечение футболом, Крюгер не забывал и о хоккее. «Спорт-экспресс» пишет, что на зимние сборы он вывез Southampton в снежную Швейцарию, где заставил всех, включая легионеров из теплых стран, бегать на лыжах по пересеченной местности, а также влезть в хоккейную экипировку и гонять шайбу по льду.

Когда возникла идея выставить на Кубок мира по хоккею сборную Европы, Крюгер согласился ее возглавить. «У нас нет прошлого, нет будущего, но мы представляем другие страны, которые не могут играть здесь, – цитирует агентство «Р-спорт» его слова о сборной. – Надеюсь, что мы вдохновляем ребят из других стран».

Он понимал, что мало кто верит в победу сборной. После выхода в полуфинал на высказывание журналиста – мол, 99% людей были уверены, что так далеко команда не сможет пройти, – Крюгер ответил:. «Не думаю, что прямо уж 99%. Уверен, что все 100%» (цитата по «Спорт-экспрессу»). В итоге его подопечные уступили только признанным лидерам хоккея – канадцам.

В беседе с Daily Mail Крюгер объяснил свою философию общения с командой: «Мои принципы основываются, во-первых, на уважении, во-вторых, на дисциплине». Но в интервью The Guardian уточнил: «Поверьте, я могу быть безжалостным, если есть причина. У меня 52 шва на лице из-за спортивной карьеры. Видите эту вмятину справа? Это мне по щеке заехали хоккейной клюшкой».