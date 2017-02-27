«СИА интернейшнл» лежала на боку, бери – не хочу»

Кабинет Сергея Пивня, президента «СИА интернейшнл», совсем не похож на кабинет руководителя компании: ни картин, ни кип бумаг, шкафы пусты. «Мы же на 30% сократили затраты, – смеется хозяин. – Если честно, нет времени и желания думать о дизайне интерьеров. Драйв не в этом». Это бывший кабинет основателя компании и ее гендиректора Игоря Рудинского (умер в 2014 г.). Когда он создал СИА в 1993 г., начальный оборотный капитал фирмы составил $14 000, портфель – 20 препаратов, штат – 12 сотрудников. Спустя три года было уже 11 региональных представительств, около 600 препаратов в портфеле, а оборот превысил $10 млн. В лучшие времена оборот СИА, крупнейшего в России дистрибутора лекарств, достигал 100 млрд руб., а Рудинского Forbes в 2011–2014 гг. включал во вторую сотню богатейших бизнесменов России.

В 2012 г. СИА начала терять позиции. На следующий год Рудинский из-за болезни отошел от оперативного управления компанией. В 2014 г. СИА оказалась фактически на грани банкротства: она была должна банкам 7,2 млрд руб. и не могла обслуживать долги, часть поставщиков перестала отгружать товар, а аптечные сети – платить по счетам. В том году «Р-фарм» Алексея Репика объявил о планах купить долю Рудинского – 50% СИА – с возможностью ее увеличить. Но сделка не состоялась – стороны не договорились.

Осенью 2015 г. у «СИА интернейшнл» появился новый акционер – президент А1 и старинный друг семьи Рудинских Александр Винокуров (с недавних пор единственный владелец компании). По его приглашению компанию, сменившую за три года нескольких гендиректоров, возглавил Пивень, до этого работавший финансовым директором X5 Retail Group. В интервью «Ведомостям» Пивень рассказывает, как договаривался с кредиторами и начал возрождать «СИА интернейшнл», о планах вернуться в лидирующую тройку дистрибуторов фармрынка и о Винокурове как идейном вдохновителе бизнеса.

Знакомство с СИА

– Расскажите подробнее, как состоялся ваш приход в СИА?

– Винокуров попросил меня как консультанта сделать экспресс-анализ ситуации в компании. Я собрал небольшую команду, мы буквально за три недели проанализировали ситуацию в общих чертах и рассказали Винокурову. Наши идеи нашли отклик.