Прогулка по «Магистрали»
Фотограф «Ведомостей» прокатился по новой сети маршрутов наземного транспорта Москвы
8 октября в Москве запустили новую сеть маршрутов наземного транспорта «Магистраль». Основные изменения произошли с маршрутами в центре: появилось 17 магистральных линий, соединяющих сразу несколько районов Москвы с центром и между собой, например Ленинский с Ленинградским проспектом, Лужники и Семёновскую
1/8
На шести участках в центре города появилась выделенная полоса для наземного транспорта
2/8
Средний интервал движения в центре сократился с 16 до 8 минут, утверждают в мэрии
3/8
«Благодаря новым выделенкам автобусы и троллейбусы, курсирующие по этим улицам, смогут перевозить на 30-50% пассажиров больше», - заявил первый замруководителя Центра организации дорожного движения правительства Москвы Александр Ходаков (цитата по «Интерфаксу»)
4/8
Выделенная полоса на Кремлевском кольце проходит по крайней левой стороне дороги. Общественный транспорт двигается навстречу автомобилям
5/8
Помимо магистрального было запущено еще два типа маршрутов - районные и социальные. Районные маршруты более короткие: они соединяют районы с центром. На них можно добраться до магистрального маршрута или совершить короткую поездку
6/8
На всех линиях магистрали работает сеть WIFI
7/8
Социальные маршруты останавливаются у центров «Мои документы» или поликлиник. Интервал движения — до 30 минут
8/8