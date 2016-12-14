Активный год Михаила Гуцериева

М. Стулов / Ведомости

2016 год стал продолжением активного 2015-го. Весь прошлый год группа «Бин» скупала активы, резко подешевевшие из-за девальвации рубля и банковского кризиса. В частности, купила «МДМ банк» и получила на санацию банковскую группу «Рост», благодаря чему уже в 2016 г. группа «Бин» смогла войти в топ-10 крупнейших игроков банковского рынка с капиталом в 100 млрд руб. А покупка НПФ «Райффайзен» у «дочки» австрийского Raiffeisenbank позволила группе к концу 2015 г. собрать свыше 130 млрд руб. пенсионных накоплений от 2 млн человек и стать третьим консолидатором на пенсионном рынке после групп «Открытие» и О1

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