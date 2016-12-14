Активный год Михаила Гуцериева
Бизнесмен смог удачно провести нефтяное IPO и получить двух крупных ритейлеров бытовой техники и электроники
В середине декабря группа «Сафмар», подконтрольная семье Михаила Гуцериева и его племянника Микаила Шишханова, договорилась о покупке всего пакета акций «М.видео» у основателя и президента компании Александра Тынкована и его партнеров. «М.видео» - крупнейшая компания России в сегменте розничной торговли бытовой техникой и электроникой. Сумма сделки – $726 млн, ее обязательное условие – оферта покупателей миноритариям. «Сделка будет закрыта при условии получения всех необходимых разрешений и согласований регулирующих органов», - говорится в сообщении сторон
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9 декабря стало известно, что структуры Гуцериева закрыли сделку по покупке другой крупной сети бытовой техники и электроники - «Эльдорадо». 100% этого ритейлера продали чешские PPF и Emma Capital. Как говорил тогда источник «Ведомостей», знакомый с планами новых владельцев «Эльдорадо», они рассматривают интеграцию сети с другим своим активом в торговле электроникой и техникой, «Техносилой». Другой источник «Ведомостей» добавлял, что «Сафмар» рассматривает и другие варианты по поглощениям в этом секторе рынка
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В 2015 г. акционеры Бинбанка Микаил Шишханов (на фото) и Михаил Гуцериев в 2015 г. купили «МДМ банк», и ритейлер «Техносила», который контролировался «МДМ банком», также сменил собственников, говорили в 2015 г. источники «Ведомостей»
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В ноябре этого года подконтрольная бизнесмену «Русснефть» провела успешное IPO на Московской бирже, ставшее первым за последние 10 лет нефтяным IPO. За 20% обыкновенных акций «Русснефти» структурам семьи Гуцериева удалось выручить 32,4 млрд руб. Организаторы уверяют, что спрос на бумаги превысил 30%. Около 10% спроса обеспечили физлица – 2000 заявок. Вся «Русснефть» была оценена в 161,8 млрд руб., или $2,5 млрд
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Удачей обернулось и SPO подконтрольной семье Гуцериева лизинговой компании «Европлан», проведенное через неделю после IPO «Русснефти». Заявки на покупку акций «Европлана» подало более 1500 физлиц, а также пара иностранных институциональных инвесторов, российские банки, включая государственные, и несколько инвестфондов. Акции были проданы почти по верхней границе. В ходе SPO Гуцериеву и Шишханову удалось привлечь 15 млрд руб., которые они обещали направить на развитие бизнеса. Создаваемый на базе компании финансовый холдинг «Сафмар финансовые инвестиции» был оценен в 80,4 млрд руб.
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В ходе SPO Гуцериеву и Шишханову удалось привлечь 15 млрд руб., которые они обещали направить на развитие бизнеса. Сам же создаваемый финансовый холдинг был оценен в 80,4 млрд руб. Теперь Гуцериев и Микаил Шишханов создают на базе «Европлана» большой небанковский холдинг – «Сафмар финансовые инвестиции»
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2016 год стал продолжением активного 2015-го. Весь прошлый год группа «Бин» скупала активы, резко подешевевшие из-за девальвации рубля и банковского кризиса. В частности, купила «МДМ банк» и получила на санацию банковскую группу «Рост», благодаря чему уже в 2016 г. группа «Бин» смогла войти в топ-10 крупнейших игроков банковского рынка с капиталом в 100 млрд руб. А покупка НПФ «Райффайзен» у «дочки» австрийского Raiffeisenbank позволила группе к концу 2015 г. собрать свыше 130 млрд руб. пенсионных накоплений от 2 млн человек и стать третьим консолидатором на пенсионном рынке после групп «Открытие» и О1
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В числе покупок 2015 г. также крупный складской комплекс «PNK-Чехов» (свыше 330 000 кв. м), люксовый отель Sheraton на Тверской и девелоперская компания А101, только земельный банк которой в Подмосковье составляет 2443 га, а сама сделка оценивается примерно в $800 млн. А для души поэт-песенник Гуцериев приобрел еще «Радио Шансон»
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