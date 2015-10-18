Компания Airbus запатентовала сверхзвуковой пассажирский самолет

Компания Airbus получила патент на самолет «Конкорд-2», сверхзвуковой пассажирский лайнер, который способен долететь из Лондона до Нью-Йорка за один час.

В конструкции задействованы три разных типа двигателей: прямоточный воздушно-реактивный, турбореактивный и ракетный двигатель.

«Конкорд-2» будет способен летать со скоростью, в 4,5 раза превышающей скорость звука. Это в три раза быстрее, чем мог разогнаться его предшественник.

Новый самолет должен будет летать по специально выделенным воздушным коридорам на высоте около 30,5 км (обычные лайнеры летают гораздо ниже). Для того чтобы быстро подняться на заданную высоту, он стартует вертикально, как ракета.

Кроме того, фюзеляжу нового самолета придали такую форму, благодаря которой он будет издавать гораздо меньше шума, чем его предшественник. Для сверхзвуковых самолетов характерна ударная волна звука, которая движется за ними и по силе напоминает раскаты грома. Противники рейсов «Конкорда» использовали ее как аргумент в спорах.

Согласно патенту «Конкорд-2» предназначен для военных целей, и пока неизвестно, будут ли совершать на нем коммерческие рейсы. При этом в его салоне могут разместиться 19 пассажиров.

За всю историю было два случая коммерческого использования сверхзвуковых пассажирских самолетов. Советский Ту-144 снят с эксплуатации в 1978 г., англо-французский «Конкорд» - в 2003 г. В обоих случаях поводом послужили катастрофы.