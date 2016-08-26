«Газпром» за семь месяцев снизил добычу газа на 4% – Минэкономразвития

"Газпром" в январе - июле 2016 г. снизил добычу газа на 4,2% до 223,1 млрд куб. м по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в материалах Минэкономразвития России со ссылкой на данные Минэнерго, передает «РИА Новости».

Доля предприятий группы «Газпром» в общем объеме добычи уменьшилась до 63,5% (на 2,1% по сравнению с соответствующим периодом 2015 г.). У независимых производителей и нефтяных компаний сохраняется тенденция наращивания добычи газа, отмечает министерство.

Потребление газа на внутреннем рынке в январе - июле уменьшилось по сравнению с уровнем соответствующего периода 2015 г. на 1,3% и составило 250 млрд куб. м, что связано со снижением поставок газа на электростанции и котельные ЕЭС России, информирует ТАСС.

При этом экспорт газа в страны дальнего зарубежья увеличился на 5,9% до 109,9 млрд куб. м.

Минэкономразвития подчеркивает, что снижение поставок газа на внутренний рынок и в страны СНГ частично компенсировано ростом экспорта газа в страны Европы.