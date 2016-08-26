Курортный сбор в Крыму могут ввести уже с 2017 года

В Крыму курортный сбор могут ввести уже с 2017 г. Его размер предположительно не превысит 100 руб. С таким заявлением выступил министр курортов и туризма республики Сергей Стрельбицкий, передает РИА «Новости».

Ранее российский президент Владимир Путин на заседании президиума Госсовета поручил изучить возможность введения региональных курортных сборов. Глава государства попросил подходить к реализации данной идеи с осторожностью.

"На Госсовете обсуждался вопрос о сумме от 50 до 100 рублей, хотя в некоторых странах этот сбор составляет 5, 10 долларов. Это еще предстоит отрабатывать, как и методику сбора и использования средств. Если все документы будут готовы, то с 1 января такой сбор будет введен", — пояснил Стрельбицкий.