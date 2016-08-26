Сенаторы попросят проверить цены на лекарства после заявлений ФАС

Социальный комитет Совета Федерации направил запрос в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) по поводу завышения более чем в 100 раз цен на некоторые лекарственные препараты. Сенаторы хотят обратить внимание Роспотребнадзора и Росздравнадзора на данную проблему. Об этом заявил председатель комитета Валерий Рязанский.

По его словам, в России существует два вида препаратов: те, которые подпадают под госрегулирование (жизненно важные), и те, которые находятся в свободной продаже. Каждый случай многократного завышения цен нужно расследовать отдельно.

Ранее руководитель ФАС Игорь Артемьев в интервью телеканалу «Россия 24» сообщил, что стоимость лекарств, содержащих одинаковые вещества, но продаваемых в России под разными брендами, может отличаться в 160 раз.