Документ об отмене запрета на чартеры в Турцию только внесен в кабмин

Документ об отмене запрета на чартерные рейсы был внесен в правительство, однако еще не подписан. Об этом в субботу, 27 августа, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление официального представителя премьер-министра России Натальи Тимаковой.

Министерство транспорта России внесло документ о снятии ограничений на осуществление чартерных рейсов в Турцию. Однако бумага еще не подписана, рассказала Тимакова.

«Говорить о возобновлении с сегодняшнего дня чартерного авиасообщения между Россией и Турцией преждевременно, так как пока не принято соответствующее постановление правительства», - заявил собеседник «РИА Новостей» из пресс-службы Министерства транспорта.

Источник «РИА Новостей» в Федеральном агентстве воздушного транспорта (Росавиация) говорил, что с субботы были сняты все ограничения на чартерные рейсы в Турцию. Ранее источник «Интерфакса» в отрасли рассказывал, что полное восстановление чартерного авиасообщения с Турцией произойдет к 29 августа.

Россия ввела ограничения на чартерные полеты в Турцию из-за обострения внешнеполитических отношений между Москвой и Анкарой в конце 2015 г. Однако после того как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган написал Владимиру Путину письмо с извинениями за сбитый турецким истребителем российский бомбардировщик Су-24, ситуация изменилась. В ночь на 22 июля Росавиация сняла запрет на регулярные рейсы в Турцию, который был введен после попытки военного переворота в этой стране.