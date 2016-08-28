СМИ сообщили о визите делегации из России для инспекции аэропортов Египта

Российские эксперты, которые займутся проверкой безопасности аэропортов Египта, прибыли в Каир. Об этом в воскресенье, 28 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники в столице Египта.

Отмечается, что специалисты из России находятся в Египте по приглашению министерства гражданской авиации арабской республики. Собеседники ТАСС утверждают, что их задачей является инспекция туристических объектов, в том числе курортных гостиниц в Хургаде и Шарм-эш-Шейхе, а также ознакомление с новейшими мерами безопасности в аэропортах Египта.

Также, как пишет местное издание al-Youm al-Sabe, в Каире у делегации запланирована встреча с представителями комитета по туризму парламента Египта.

Ранее на этой неделе министр гражданской авиации этой страны Шериф Фатхи говорил, что Египет и Россия утвердили «дорожную карту» возобновления авиасообщения между двумя государствами. По его словам, планом были предусмотрены визиты ряда делегаций экспертов из России, на основании отчетов которых Москва будет решать вопрос о целесообразности восстановления полетов в Египет.

Авиасообщение между Египтом и Россией было приостановлено в ноябре прошлого года после крушения 31 октября А321 на Синайском полуострове, жертвами которого стали 224 человека.