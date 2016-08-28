Правительство России сняло запрет на чартеры в Турцию

Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление о снятии ограничений для российских авиакомпаний на чартерные рейсы в Турцию. Об этом в воскресенье, 28 августа, сообщается на сайте правительства России.

«Во исполнение указа президента России от 30 июня 2016 г. № 314… правительство России постановляет: подпункт «а» пункта 8 постановления правительства России от 30 ноября 2015 г. № 1296… изложить в следующей редакции: а) принять дополнительные меры, направленные на обеспечение транспортной (авиационной) безопасности при осуществлении регулярного воздушного сообщения с Турецкой Республикой», - говорится в постановлении, подписанном Медведевым. Таким образом, снимается запрет на осуществление чартерных рейсов в Турцию.

Однако правительство рекомендовало авиаперевозчикам, осуществляющим чартерные воздушные перевозки между Россией и Турцией, «обеспечить принятие дополнительных мер, направленных на обеспечение авиационной безопасности при осуществлении таких перевозок», говорится в документе.