Масштабные хищения топлива выявлены на НПЗ «Роснефти» в Ангарске – ТАСС

На одном из крупнейших нефтеперерабатывающих российских заводов - Ангарской нефтехимической компании - выявлены масштабные хищения дизельного топлива. На данный момент поднят вопрос об увольнении гендиректора предприятия Игоря Павлова, передает ТАСС со ссылкой на источник в компании.

Согласно его информации на предприятие без предупреждения прибыл главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин. На собрании с менеджментом было заявлено о кражах дизельного топлива. «Это стало причиной увольнения Павлова», - сказал источник.

Дизельное топливо высокого качества предположительно воровали через врезки на территории завода, «которые были сделаны с использованием высокотехнологичного оборудования». По словам источника, по данному факту правоохранительными органами Иркутской области было возбуждено уголовное дело по статье УК России «Кража».

В пресс-службе компании не стали комментировать данную информацию.

По словам другого источника агентства, «Роснефть» выступила инициатором расследования хищений.