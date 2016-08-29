Сечин предложил правительству $5 млрд за пакет акций «Башнефти» – Bloomberg

Президент «Роснефти» Игорь Сечин выступил с предложением к правительству России о покупке «Роснефтью» контрольного пакета «Башнефти» в размере 50,08% акций за $5 млрд в рамках приватизации. Об этом пишет в понедельник, 29 августа, Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

По информации агентства, предложенная цена является выше рыночной. В результате сделки и за счет продажи 19,5% акций самой «Роснефти» за $11 млрд российский бюджет мог бы получить $16 млрд для сокращения прогнозируемого в текущем году дефицита бюджета.

Представили «Роснефти» и «Башнефти» пока не предоставили комментариев «Ведомостям».

Премьер-министр России Дмитрий Медведев ранее отложил приватизацию «Башнефти» на более поздний срок. Первый вице-премьер Шувалов впоследствии отметил, что сделка по продаже госпакета акций «Башнефти» будет проведена после реализации 19,5% акций «Роснефти».