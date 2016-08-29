Россия получила от Турции гарантии по мерам безопасности в аэропортах

Россия получила от Турции гарантии по мерам безопасности в аэропортах, включая усиленный досмотр - порядка 20% в целом от потока пассажиров непосредственно при выходе на посадку. Об этом заявил в понедельник, 29 августа, министр транспорта России Максим Соколов в эфире телеканала «Россия 1», передает «РИА Новости».

Министр отметил, что это будет и личный досмотр с металлоискателями, и досмотр вещей пассажиров. Также речь идет о досмотре за перемещением на взлетно-посадочной площадке и на перроне и контроле за подвозом к российским самолетам багажа, топлива и других вещей.

В настоящий момент, по словам Соколова, туроператоры вместе с авиакомпаниями готовят заявки на чартеры в Турцию. Он добавил, что Росавиация максимально быстро рассмотрит их, информирует ТАСС. При этом авиакомпании, которые занимаются бизнес-перевозками, уже подали первые заявки.

Министр подчеркнул, что Министерство транспорта ожидает в 2017 г. возвращения пассажирских авиаперевозок в сообщении с Турцией на «обычный» уровень в 5-5,5 млн человек. «Конечно, до конца этого года обеспечить такой же поток туристов, перевезенных чартерными авиакомпаниями, как в 2015 г., наверное, будет нереально», - признался он (цитата по «Интерфаксу»).

Чартерное авиасообщение с Турцией было закрыто в России с конца октября 2015 г. в ответ на атаку турецких ВВС на российский бомбардировщик Су-24.