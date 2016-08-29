«Ютэйр» сократила чистый убыток в первом полугодии в 2,6 раза

Чистый убыток авиакомпании «Ютэйр» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в первом полугодии 2016 г. сократился в 2,6 раза и составил 684,9 млн руб. Это следует из материалов компании.

Выручка авиаперевозчика от пассажирских перевозок и вертолетных работ за отчетный период выросла на 16,5% и составила 33,2 млрд руб. При этом операционная прибыль компании в первом полугодии текущего года снизилась в 1,7 раза до 1,7 млрд руб.