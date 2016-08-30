Нефтеразведка упала до показателей 1947 года

Нефтеразведка в 2015 г. упала до минимума впервые за 70 лет, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Wood Mackenzie. Эксперты Wood Mackenzie подсчитали, что в прошлом году было обнаружено 2,7 млрд баррелей нефти, что стало минимальным показателем с 1947 г. Аналитики ожидают, что в 2016 г. открытые месторождения сократятся еще: на конец июля было найдено только 736 млн баррелей нефти.

По данным аналитиков Международного энергетического агентства (МЭА), будущий год пока не несет надежд на кардинальное изменение ситуации на рынке. Агентство снизило прогноз роста дневного спроса на 100 000 баррелей по сравнению с июньской оценкой; это на 200 000 баррелей меньше, чем ожидается в нынешнем году. Правда, получающаяся в итоге цифра в 1,2 млн баррелей все же выше тренда, указывает МЭА. Но добавляет, что добыча в странах, не входящих в ОПЕК, в 2017 г. может несколько вырасти.

МЭА оценивает текущую добычу в США в 8,45 млн баррелей в день против максимальных 9,69 млн баррелей в апреле 2015 г., указывают в отчете аналитики Citigroup, тогда как Саудовская Аравия установила очередной рекорд. ОПЕК выигрывает у сланцевых добытчиков в США и других не входящих в картель стран битву за долю рынка, даже если это победа пиррова. Поэтому особых оснований договариваться о замораживании добычи в сентябре, о чем велись разговоры в последнее время, нет, считают в Citi.