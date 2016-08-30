Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 30 августа 2016 года

Политика

Дональд Трамп говорил, что он не заинтересован в проведении традиционной президентской кампании. Свидетельством этому служит то, что половина из 10 самых высокооплачиваемых его консультантов ранее никогда не участвовали в президентских кампаниях читать на WSJ.com

ФБР расследует зарубежные кибератаки на компьютерные системы для голосования в штатах Аризона и Иллинойс читать на FT.com

Тысячи венесуэльцев собираются провести в четверг в Каракасе массовую демонстрацию, чтобы все-таки добиться проведения референдума об отставке президента Николаса Мадуро. Он этому сопротивляется на фоне самого глубокого экономического кризиса в истории страны читать на WSJ.com

Министры внутренних дел Франции и Великобритании проведут переговоры во вторник по поводу роста в Кале числа мигрантов, пытающихся попасть в Великобританию. Во Франции растет недовольство соглашением, согласно которому британцы осуществляют пограничную проверку мигрантов в Кале читать на FT.com

Дилма Руссефф, которая близка к импичменту, в понедельник в Сенате постаралась выступить в собственную защиту читать на WSJ.com

Крупный план

Страны «Вышеградской четверки» - Польша, Чехия, Венгрия и Словакия – хоть и извлекли выгоду, присоединившись к ЕС, но оказались разочарованы членством в блоке. Поэтому их лидеры критикуют институты ЕС и пытаются их изменить читать на FT.com

Экономика

Еврокомиссия постановила, чтобы Apple доплатила Ирландии налоги на 13 млрд евро. Антимонопольный регулятор пришел к выводу, что компания имела в стране незаконные налоговые льготы читать на WSJ.com читать на FT.com

Группа американских технологических компаний, в том числе Google и Apple, предупредили Нидерланды, что страна рискует лишиться рабочих мест и инвестиций, если изменит свою благоприятную налоговую систему под давлением ЕС читать на FT.com

Франция призывает ЕС прекратить переговоры с США о Трансатлантическом партнерстве в области торговли и инвестиций (TTIP). Ранее на этой неделе соглашение раскритиковал также министр экономики Германии Зигмар Габриэль читать на FT.com

В Египте компании вынуждены покупать доллары на черном рынке, потому что страна столкнулась со снижением доходов от туризма и иностранных инвестиций после «арабской весны» в 2011 г. читать на WSJ.com

В японской экономике наблюдается парадоксальная ситуация – в июле потребительские расходы в стране снизились пятый месяц подряд, хотя безработица опустилась до 3%, минимального уровня с 1995 г. читать на WSJ.com

Индустрия

Президент American Airlines Скотт Кирби в понедельник покинул компанию и сразу же занял аналогичный пост в авиакомпании United Continental. При этом он еще и получил выходное пособие в размере более чем $13 млн. Это очень необычно для такой конкурентной отрасли читать на WSJ.com

Франция подозревает, что за утечкой документов, детализирующих боевые возможности изготовленных компанией DCNS субмарин, стоит промышленный шпионаж. Эта утечка угрожает отношениям DCNS и правительства Австралии, которое в этом году заказало ей 12 субмарин на $38 млрд читать на FT.com

BHP Billiton и Vale в понедельник представили долгожданный доклад о причинах крушения дамбы их совместного предприятия в Бразилии в 2015 г. Однако в нем оказалось мало новой информации читать на WSJ.com

Акции крупнейшего южнокорейского контейнерного перевозчика Hanjin Shipping во вторник рухнули почти на 25% из-за того, что компания лишилась поддержки кредиторов. На конец июня ее долг достигал $5,5 млрд читать на FT.com читать на WSJ.com

Точка зрения

Самоуправляемые автомобили со временем могут стать для человечества привычной вещью, как это произошло, например, с электричеством, полетами в космос и интернетом. Но главным препятствием для революции в области самоуправляемых автомобилей являются сами люди, и у этого есть ряд причин, пишет колумнист FT Джон Торнхилл читать на FT.com

Энергоресурсы

Нефть во вторник утром немного подорожала. Однако некоторые специалисты считают, что цены достигли пика на уровне $47-50 за баррель и теперь их снижению могут поспособствовать укрепление доллара и возможный рост экспорта нефти из Нигерии читать на WSJ.com

Активы в Северном море, которые продает Royal Dutch Shell, привлекли интерес инвесткомпаний, которых поддерживают одни из крупнейших в мире фондов прямых инвестиций. Среди них Neptune, за которой стоят Carlyle Group и CVC Capital Partners, и Siccar Point Energy, поддерживаемая Blackstone читать на FT.com

Финансы

В Германии быстро растут продажи домашних сейфов. Немцы теряют доверие к банкам на фоне низких процентных ставок и возможного взимания платы за хранение депозитов читать на WSJ.com

Курс доллара в понедельник достиг максимального уровня за три недели на фоне ожиданий, что ФРС США может повысить процентные ставки уже в сентябре. Трейдеры делают ставку на то, что его курс продолжит расти читать на WSJ.com

Варшава хочет переманить из Лондона некоторых банкиров, воспользовавшись Brexit. Но в этом ей придется конкурировать с Франкфуртом, Парижем и другими городами ЕС читать на FT.com

Петиция против назначения экс-председателя Еврокомиссии Жозе Мануэла Баррозу на пост неисполнительного председателя совета директоров Goldman Sachs собрала более 76 000 подписей в интернете. Критики требуют от ЕС лишить его пенсии, размер которой превышает 100 000 евро в год читать на FT.com

Рост проблемных кредитов китайских банков во II квартале замедлился, а их совокупный объем достиг примерно $215 млрд. Но их рост может продолжиться, так как Пекин хочет реструктурировать долг промышленных предприятий читать на FT.com

Технологии

LetterOne Михаила Фридмана вложила $50 млн в телекоммуникационный стартап FreedomPop. Американской компании необходимо финансирование, чтобы расширить бизнес за рубежом читать на FT.com

Топ-менеджер Alphabet Дэвид Драммонд покинул совет директоров Uber. Это свидетельствует о росте конкуренции между компаниями в разработке самоуправляемых автомобилей читать на FT.com читать на WSJ.com

Apple назначила на 7 сентября мероприятие, на котором, как ожидается, она представит новый iPhone читать на WSJ.com

Индийский стартап Paytm ведет переговоры о привлечении $300 млн от группы инвесторов, включая Alibaba. Благодаря этой инвестиции оценка его стоимости может достичь $5 млрд читать на FT.com

Медиабизнес

Число просмотров видео в прямом эфире на YouTube выросло на 80% за последний год. Сервис пытается не отставать в этой области от Facebook и Snapchat читать на FT.com

Потребительский рынок

Mondelez прекратила попытки поглотить производителя шоколада Hershey после того, как тот отклонил ее улучшенное предложение. Его размер, вероятно, превышал $25 млрд читать на WSJ.com читать на FT.com

Сниженная активность в портах США - это признак того, как ритейлеры оптимизируют цепочки поставок на фоне роста популярности онлайн-шопинга, говорят экономисты читать на WSJ.com

Amazon вытеснила с рынка многих независимых ритейлеров. Но в то же время ее бизнес-модель помогает процветать небольшим компаниям, предлагающим нишевые товары. Таким примером является Coconut Merchant, продающая изготовленные из кокосов продукты читать на FT.com

Фармацевтическая компания Mylan, подвергшаяся критике за сильное повышение цен на препарат от аллергии EpiPen, в ближайшие недели начнет продавать его дженерик, который будет стоить вдвое дешевле, а именно $300 читать на FT.com

Недвижимость

Сервисы по сдаче жилья в аренду, как Airbnb, стирают границу между жилой и коммерческой недвижимостью, и это создает проблемы некоторым домовладельцам, пытающимся рефинансировать ипотеку. В США крупные банки, включая Bank of America и Wells Fargo, рассматривают их заявки более строго и порой отказывают им из-за этого читать на WSJ.com

Менеджмент

Американским компаниям становится все сложнее найти претендентов на вакансии, способных ясно изъясняться, брать инициативу, решать проблемы и ладить с коллегами читать на WSJ.com

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