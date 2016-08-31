Ведущие английские футбольные клубы впервые в истории потратили более 1 млрд фунтов на новых игроков

Клубы английской Премьер-лиги (АПЛ) впервые в истории футбола потратили более 1 млрд фунтов (1,17 млрд евро) за одно трансферное окно, сообщает издание Sky Sports.

По сообщению компании Deloitte, по состоянию на 9 утра 30 августа сумма подписанных трансферных контрактов английских клубов превышала 870 млн фунтов - рекордные траты прошлого сезона, отмечает издание Financial Times (FT). Трансферное окно закрывается в последний день августа в 23.00. По сообщению FT, в эти часы также могут состоятся сделки - клубы спешат приобретать игроков.

Самым дорогим трансфером АПЛ в текущем сезоне стал переход полузащитника FC Juventus Поля Погба в Manchester United. Манкунианцы заплатили за 23-летнего футболиста 105 млн евро, еще 5 млн евро итальянский клуб может получить в виде бонусов. Несмотря на то что этот трансфер стал самым дорогим и в истории футбола, затраты на его организацию оказались не столь обременительными для клуба, составив 20,2% от доходов Manchester United за 2015 г., пишет FT. По информации издания, до конца года этот показатель еще может снизиться до 18%. Для сравнения: Real Madrid потратил более 50% своего дохода на покупку Луиша Фигу (в 2000 г.) и Зинеддина Зидана (в 2001 г.).

Также в пятерку самых дорогих переходов прошедшего сезона АПЛ вошли: Джон Стоунз в Manchester City за 56 млн евро, Лерой Сане в Manchester City за 49 млн евро, Гранит Джака в Arsenal за 45 млн евро и Генрих Мхитарян в Manchester United за 42 млн евро.

Все 20 команд АПЛ могут себе позволить высокие траты, поскольку имеют гарантированный доход в 100 млн фунтов от продажи телевизионных прав, пишет FT. В прошлом году АПЛ продала права на ТВ-показ ближайших трех сезонов за рекордные 5,1 млрд фунтов. Игры турнира за это время будут поделены на семь пакетов, пять из которых достанутся компании Sky, а еще два — BT Sport.