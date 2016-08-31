Турция и Россия могут создать инвестиционный фонд для проекта АЭС «Аккую»

Турция и Россия могут создать совместный инвестиционный фонд для реализации проекта строительства АЭС «Аккую» на юге Турции и других проектов. Об этом заявил министр экономики Турции Нихат Зейбекчи в среду, 31 августа, выступая на медиафоруме в Анталье. Его цитирует агентство Bloomberg.

Проект первой турецкой АЭС включает четыре реактора типа ВВЭР. Мощность каждого энергоблока АЭС составит 1200 мегаватт. Стоимость проекта - примерно $20 млрд.