Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 31 августа 2016 года

Политика

Группа хакеров, связанная с кибератаками на национальный комитет Демократической партии США, теперь нацеливается на американские исследовательские центры, изучающие российскую политику, утверждают специалисты фирмы CrowdStrike читать на WSJ.com

Кандидат в президенты США Дональд Трамп в среду встретится с президентом Мексики Энрике Пенья Ниетой. Это произойдет незадолго до того, как Трамп представит планы по политике в отношении мигрантов. Ранее Трамп предлагал построить стену на границе с Мексикой читать на WSJ.com читать на FT.com

Хиллари Клинтон активно стремится привлечь $1 млрд, чтобы победить Дональда Трампа на президентских выборах. При этом Клинтон сильно зависит от финансирования со стороны состоятельных людей читать на FT.com

Экономика

Ирландия собирается подать апелляцию на требование Еврокомиссии, чтобы страна взыскала с Apple налоги на 13 млрд евро. Такое решение Брюсселя угрожает экономической модели страны, которая своей налоговой системой пытается привлекать американские компании, желающие выйти на европейский рынок читать на WSJ.com

Сумма в 13 млрд евро, которую Еврокомиссия требует от Apple заплатить Ирландии, более чем в 30 раз превышает налоги, которые компания заплатила на основных европейских рынках за последние 10 лет, свидетельствуют подсчеты FT читать на FT.com

FT разобрала, как работали налоговые соглашения Apple с Ирландией и что означает постановление Еврокомиссии читать на FT.com

Правительство США давно пытается решить, как получить налоги с прибыли американских компаний, которую они получили за рубежом. Поэтому решение Еврокомиссии в отношении Apple вызывает у него беспокойство, что США могут лишиться части этих денег читать на WSJ.com

Бразильский реал в этом году показывает самый сильный рост среди основных валют, а фондовый рынок Бразилии вырос на треть. Но надежды на то, что ожидаемый уход Дилмы Руссефф с поста президента положительно скажется на экономике страны, могут не сбыться. И. о. президента Мишел Темер должен будет реализовать непопулярные реформы, чтобы решить проблему бюджетного дефицита читать на WSJ.com читать на FT.com

Канада первой из стран Северной Америки захотела стать членом Азиатского банка инфраструктурных инвестиции (AIIB), созданного по инициативе Китая читать на WSJ.com

Индустрия

Промышленные компании и университеты разрабатывают самоуправляемые грузовые корабли. Это будет самым крупным изменением в судостроении с момента появления дизельных двигателей и поможет операторам грузовых кораблей оптимизировать их использование и расходы читать на WSJ.com

Автомобили

Гендиректор Volkswagen Маттиас Мюллер на этой неделе заявил, что концерну необходимо реформировать себя вне зависимости от экологического скандала. По словам источника в компании, топ-менеджеры поддерживают стратегию Мюллера, но ему еще необходимо убедить менеджеров среднего звена читать на FT.com

Стартап Drive.ai начинает тестировать в Кремниевой долине самоуправляемые автомобили, у которых на крыше установлены дисплеи, показывающие текст и изображения и издающие звуковые сигналы. Это придумано для того, чтобы водители других автомобилей лучше понимали намерения робота читать на FT.com

Крупный план

Электромобили могут составить 25% от всех автомобилей в мире к 2040 г., считают некоторые эксперты. В таком случае возникает вопрос: как это отразится на спросе на нефть? читать на FT.com

Энергоресурсы

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади во вторник высказался за соглашение о замораживании уровня нефтедобычи. Но некоторые аналитики скептично оценивают вероятность того, что страны ОПЕК договорятся об этом в сентябре читать на FT.com читать на WSJ.com

Нефть в среду утром подешевела из-за роста ее запасов в США на прошлой неделе, который свидетельствует о сохраняющемся избытке предложения читать на WSJ.com

Александр Темерко, бывший топ-менеджер ЮКОСа и спонсор Консервативной партии Великобритании, раскритиковал британское правительство за «хаос» в энергетической политике и предложил создать экспертную комиссию, чтобы избежать нехватки электроэнегрии в стране читать на FT.com

Американская Jagged Peak Energy может быть продана более чем за $2 млрд или проведет IPO. Компания работает на сланцевом месторождении Permian Basin, которое очень сильно привлекает инвесторов и нефтяников читать на WSJ.com

Финансы

Гендиректор Deutsche Bank Джон Крайан опроверг слухи о слиянии с конкурентом Commerzbank на финансовой конференции во Франкфурте. Хотя он отметил, что в Европе сейчас слишком много банков читать на WSJ.com

UBS нанимает психологов и специалистов в других областях, чтобы предлагать клиентам более хорошие рекомендации по инвестициям. Как утверждает банк, благодаря этому читаемость его отчетов выросла более чем вдвое за последние два года читать на FT.com

Goldman Sachs начал использовать компьютерный алгоритм, который позволяет инвесторам осуществлять операции на рынке корпоративных облигаций США, даже не общаясь с его инвестбанкирами читать на FT.com

Чикагская фондовая биржа хочет замедлить торги, как это ранее сделала IEX Group, чтобы защитить инвесторов от высокочастотных трейдеров читать на WSJ.com

Банковские регуляторы США постарались «развеять определенные мифы» вокруг правил по борьбе с отмыванием денег. Критики утверждают, что из-за этих правил некоторые страны, компании и люди лишились доступа к финансовой системе США читать на WSJ.com

Резервы Федеральной корпорации по страхованию депозитов США (FDIC) достигли максимального уровня со времен финансового кризиса и превысили 1,15% от застрахованных вкладов. Это позволит многим банкам теперь платить FDIC меньше читать на WSJ.com

Технологии

Google решила конкурировать с Uber на ее территории, запустив собственный сервис по вызову водителей в Сан-Франциско с более низкими тарифами. Google делает это через сервис Waze, который она приобрела в 2013 г. читать на WSJ.com

Решение Еврокомиссии заставить Apple доплатить налоги на 13 млрд евро может прежде всего навредить репутации компании, а не ее финансовому положению, считают некоторые специалисты читать на FT.com

Основанный ЦРУ венчурный фонд, как и его материнская организация, работает скрытно – предоставляет ограниченную информацию о своих инвестициях, а некоторые из его трасти связаны с финансируемыми компаниями читать на WSJ.com

Китайские регуляторы одобрили сделку Dell по покупке EMC за более чем $60 млрд. Ожидается, что сделка будет завершена на следующей неделе читать на WSJ.com читать на FT.com

Европейские регуляторы решили, что действия мобильных операторов по блокировке онлайн-рекламы в своих сетях должны считаться незаконными читать на FT.com

Сделка Nintendo по покупке японского оператора складов Jesnet за $46 млн означает, что, несмотря на популярность игры для смартфонов Pokemon Go, компания остается консервативной и приверженной своему традиционному бизнесу, считают аналитики читать на FT.com

Китайский производитель камер Yi Technology привлек инвестиции на $90 млн и теперь выходит на рынок беспилотников читать на FT.com

Медиабизнес

Еврокомиссия предложит законодательные инициативы, которые должны помочь изданиям взимать плату с новостных агрегаторов, включая Google, за отображение отрывков статей в результатах поиска. Это следует из чернового документа, с которым ознакомилась WSJ читать на WSJ.com

Агентства по защите прав потребителей хотят, чтобы знаменитости раскрывали, когда им платят за рекламу продуктов в социальных сетях читать на FT.com

Потребительский рынок

Канадские производители удобрений Agrium и Potash ведут переговоры о слиянии, в результате которого может быть создана компания с рыночной капитализацией более $28 млрд читать на WSJ.com читать на FT.com

Asahi остается в стороне от глобализации в пивоваренной отрасли и хочет и дальше оставаться японской, заявил в в интервью WSJ ее президент Акиёси Кодзи читать на WSJ.com

После отказа Hershey от поглощения пищевому гиганту Mondelez теперь придется сосредоточиться на повышении рентабельности за счет сокращении расходов. При этом Mondelez сама может стать желательным объектом для поглощения для более крупных конкурентов читать на WSJ.com читать на FT.com

Любители американских горок теперь могут испытать новые ощущения в некоторых парках развлечений благодаря технологии виртуальной реальности. Во время катания на аттракционе они надевают шлемы виртуальной реальности, которые позволяют им поучаствовать в воздушных битвах с инопланетянами или почувствовать себя спасенными Суперменом читать на WSJ.com

Скандально известный стартап Theranos отозвал запрос на одобрение своего способа анализа крови на вирус Зика. Это случилось после того, как регуляторы обнаружили, что Theranos не гарантировал безопасность пациентов надлежащим образом читать на WSJ.com

Спорт

Клубы английской футбольной премьер-лиги уже потратили рекордные 925 млн фунтов на покупку игроков этим летом, и у них еще есть время увеличить эту сумму до закрытия трансферного окна в среду. Осуществлять такие траты им позволяют высокие доходы от телетрансляций матчей читать на FT.com

Недвижимость

В последние годы китайские инвесторы и девелоперы активно вкладывают деньги в рынок недвижимости США. Они стремятся расширить свой бизнес за границей на фоне снижения уверенности в рынке недвижимости Китая. При этом больше всего они заинтересованы именно в строительных проектах, а не просто покупке зданий читать на WSJ.com

Цены на жилье в Великобритании слегка выросли в августе, в основном из-за сокращения числа выставленных на продажу объектов. Похоже передышка, связанная с июньским референдумом, продолжается читать на WSJ.com

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