Киев решил закачать в ПХГ 17 млрд кубов газа

Правительство Украины, принимая решение о необходимом объеме газа в подземных хранилищах страны, исходит из сценария холодной зимы, для прохождения которой нужно 17 млрд кубов. Денежные средства на закачку данного обьъема газа предусмотрены в бюджете страны. С таким заявлением выступил министр экономики Украины Степан Кубив.

По его словам, на заседании кабинета министров 31 августа рассматривался вопрос об обеспечении Украиной необходимым объемом газа для прохождения отопительного периода.

"Цифра, которая обсуждалась сегодня — это 17 млрд кубов газа. Сделано поручение — в течение короткого отрезка времени определиться, но рассчитывать не на теплую зиму, условно говоря, — 12 или 14 млрд кубов газа, — а рассчитывать на холодную зиму", — передает слова Кубива РИА «Новости».

"Мы имеем резервные фонды, которые мы можем для этого использовать. То есть все будет сбалансировано, газ будет закуплен", — добавил министр.