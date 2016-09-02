Визит Шефчовича в Москву может быть отложен до ноября-декабря

Визит вице-президента Еврокомиссии по энергосоюзу Мароша Шефчовича в Москву 11-12 сентября пока под вопросом, возможно, он будет перенесен на ноябрь-декабрь, сообщил «РИА Новости» источник, знакомый с ситуацией.

"Пока под вопросом", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о том, состоится ли визит Шефчовича в Москву 11-12 сентября.

"Может быть перенесен на ноябрь-декабрь, (нужно время) чтобы сформировать повестку", - добавил он.

Ранее Еврокомиссия сообщала, что Шефчович планирует посетить Киев 2 сентября и Москву 11-12 сентября. Одна из целей поездки — изучить, есть ли интерес к трехсторонним переговорам по поставкам газа из России на Украину в преддверии зимнего отопительного сезона. Планировалась встреча с министрами энергетики обеих стран. Однако сам Шефчович 30 августа сообщил, что дата его визита в Москву пока окончательно не определена. Он добавил, что ждет подтверждения дат от российской стороны.